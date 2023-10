Las confesiones de Pink

De forma reciente, la cantante internacional, Pink, dio confesiones certeras sobre lo que fueron los inicios de su carrera profesional en la música. Como es bien sabido, el arranque en la profesión no suele ser fácil y mucho menos mantenerse en equilibrio ante los flashes que pueden, tal vez, correr de eje a aquellos que recién comienzan.

En esta línea, la artista habló y afirmó que, cuando recién empezó, consumía estupefacientes. Lo que la llevó a tener una sobredosis que pudo hacer peligrar la firma de un frondoso contrato comercial.

Esto sucedió en el 2000, cuando cambiaba el milenio y ella estrenaba el disco solista titulado Can´t take me home que le valió fama y popularidad por su estética, los contenidos y la excelsa crítica que lo recibió. Sin embargo, dentro de todo el brillo que supo tener, lo que no se sabe es que el problema de Alecia tuvo sus inicios en la adolescencia. Allí mismo fue cuando sucedió una terrible situación que recién ahora se despeja y tiene que ver con una sobredosis de droga que la dejó en estado crítico.

Las confesiones fueron en una entrevista que brindó a un medio de alcance internacional. En la que afirmó que en su infancia pasó la separación de sus padres de manera traumática y se volvió muy rebelde en la adolescencia. Asimismo, se dejó llevar por el consumo de sustancias y todas las tentaciones posibles. La situación más terrible se hizo presente cuando tomó un coctel de drogas que la dejó en un coma profundo. Esto fue cuando se escapó de una celebración familiar en Navidad y se fue con sus amigos.

Asimismo, la echaron del colegio y también de su casa, por ello exclamó: “Estaba fuera de control”. Luego empezó a trabajar como DJ, y más tarde se lanzó a la música como líder adolescente y tuvo su propio proyecto solista.

Por último alegó: “Me di cuenta de que el machete que siempre he cargado es lo que me hace realmente buena con lo que hago hoy. Esto es lo que me hace una superviviente”.