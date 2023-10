La crisis de Madonna

Alrededor del mundo se esperaba con ansias el inicio de Celebration tour con el que la cantante Madonna celebraría 40 años de carrera en los que supo impulsar hits inolvidables. En sus redes sociales ella no paraba de compartir imágenes, videos de ensayos y preparativos para lo que sería el tour mundial.

Sin embargo, la noticia fue otra. No fue el puntapié de la gira, sino que quedó internada de urgencia. Esta noticia se dio hace tan solo unos meses y se supo que el origen de sus males fue por una infección bacteriana. Luego fue trasladada a una sala común y pudo finalmente regresar a su casa y retomar los arduos ensayos.

Es conocida por todos la obsesión que Madonna pone en cada uno de sus ensayos y el nivel de exigencia que maneja para lograr la excelencia arriba de los escenarios. La mujer se recuperó y empezó con una gira internacional para celebrar los 40 años de carrera.

Inmersa en una serie de recitales, la mujer no dudó en dar su testimonio a la hora del día y aseguró que no se siente del todo bien luego de haber salido de la internación. Así afirmó: “Hace menos de cuatro meses estaba inconsciente en el hospital y la gente pensaba que quizá no sobreviviría. Es un maldito milagro que esté aquí ahora mismo”. Asimismo, la mujer alegó: “Tengo que decir que ahora no me siento muy bien, pero no puedo quejarme, porque estoy viva. Gracias a Dios por mis hijos y por todo su amor y apoyo”. Por otro lado, ultimó: “Estaba trabajando horas extras, pero claramente me agotó”. Las personas a su alrededor le han recordado cortésmente que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25.

La gira comenzó en Inglaterra, más precisamente en Londres, y tiene previsto continuar por varios territorios. Aún no se confirmó su llegada a América Latina.