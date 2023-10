Britney Spears reveló cómo fue la ruptura con Justin Timberlake

La cantante Britney Spears estuvo más de diez años bajo un tratamiento de rehabilitación por su consumo de estupefacientes y la curatela estaba en manos de su padre. Luego de una batalla judicial, pudo retomar las riendas de su vida y así comenzó desde cero, pero no todo fue tan fácil.

Recordemos que en esa década estaba separándose del padre de sus hijos, el bailarín Kevin Federline. Además, había perdido la custodia y debió pagarles una indemnización. Recién ahora está recuperando su vida tal como lo deseó. Luego de ser emancipada, la mujer se casó con Sam, quien fuera su novio por ocho años y hasta perdieron un embarazo de pocas semanas de gestación. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la pareja llegó a su fin de forma reciente y ahora ella está sola.

Por otro lado, decidió escribir sus memorias, que estarán disponibles en las próximas semanas, y sus adelantos son más que polémicos. Es más, hace poco habló sobre su relación con Justin Timberlake, con quien salió por dos años. Reveló que transitaron un aborto y que él fue muy cruel. Ahora alega que también sucedió lo mismo cuando la ruptura fue un hecho. De esta manera, dio a conocer algunos pasajes de la obra literaria llamada The woman in me. Ahora lo puede hacer porque la curatela quedó trunca y puede hablar de su vida con absoluta libertad.

En este sentido, la mujer dijo que Justin terminó la relación de una forma horrible. En su momento, los rumores indicaron que eran por una llamada que no fue amable, pero es peor. Sucede que el cantante estaba de viaje y decidió hacerlo a través de un mensaje de texto. El testigo de la mujer fue el realizador Chris Applebaum, que estuvo a cargo de un videoclip donde ella era la protagonista. Entre las escenas la fue a buscar, pero la encontró llorando y llena de maquillaje corrido. Se sentó junto a ella que le mostró el teléfono con un mensaje que decía “se acabó” y el remitente no era otro que Justin. La diva del pop lloraba sin cesar y no caía en la cuenta de lo sucedido. Luego siguieron con la rutina y terminaron el videoclip.

En 2002 Justin Timberlake y Britney Spears pusieron punto final a su unión sentimental y siguieron por caminos diferentes. Ahora que ella trabaja en sus memorias, que verán la luz las próximas semanas, más se sabe sobre la intimidad de los famosos. La mujer dijo que ella estuvo muy mal, que perdió un bebé y que no está muy conforme con las conductas que ha mantenido hacia su persona. Por otro lado, recordemos que él está casado con la actriz y productora Jessica Biel y son padres de dos hijos.

Luego de tres años, él la dejó a través de un mensaje de texto y hoy toda la verdad sale a la luz. El primer texto da cuenta del aborto que sufrió la joven debido a que él no quería tener hijos y fue publicado por la revista People. Asimismo, ella asegura que quería tener hijos y seguir adelante con la gestación. Luego se sumaron los inherentes a la ruptura, que habría sido por un tercero en discordia, pero no se habló al respecto de ello. Asimismo, el hombre la abandonó de una forma cruel, ella estaba devastada, mientras que él “actuaba como si nada”, según escribe la mujer. Asimismo, agrega: “Yo estaba en coma en Luisiana y él corría felizmente por Hollywood”.

Tras sufrir de sobremanera por este acto de salud más la ruptura, ella cayó en un profundo pozo depresivo que la llevó a pensar ideas trascendentales para la carrera profesional, que llevaba a cabo desde su niñez. Así, se supo que quiso dejar su trayectoria porque estaba desesperada. Tampoco podía seguir respondiendo por los rumores que decían sobre ella. Además, fue vista besándose con un coreógrafo y bailarín en un bar y la prensa la acusó de ser infiel, pero nunca pasó a mayores que eso. Además, alegó que él la engañó con dos famosas de las que no dio su nombre para preservarlas.

La palabra de Justin Timberlake

A los 20 años, Justin y Britney estaban de novios y abortaron porque él no estaba preparado para ser padre. Ahora todo se sabe gracias a las declaraciones que ella hizo en su libro, que está disponible para todos los interesados. También alegó que la dejó por mensaje de texto y hasta el momento el hombre no brindó ninguna declaración, pero sí lo hicieron las personas más cercanas a su núcleo íntimo. Los amigos dijeron que está tomando con calma esta situación y se enfocó en su familia, en su esposa e hijos. Asimismo, se apegó al trabajo por la vuelta de NSYNC y la actuación en la película Trolls. A su vez, se enfocó en la música.

Sobre el embarazo, Britney ha sabido decir: “Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Me dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, porque éramos demasiado jóvenes” y describió la experiencia del aborto como “uno de los momentos más agonizantes” de su vida. Hace tan solo dos años, el cantante Justin Timberlake dio sus disculpas por el trato que le dio a su exnovia luego de la separación, donde fue sexualizada porque tuvieron su primera vez en comunión, pero también por sus declaraciones del pasado.