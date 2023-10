Zaira Nara tuvo una destacada reacción con Paula Chaves luego de apoyarla en su renuncia al Bailando

Al parecer, la posible reconciliación de Paula Chaves con Zaira Nara parece haber tenido un primer gesto destacado. Tanto es así que la esposa de Pedro Alfonso subió una foto con una amiga, de la que su examiga se habría hecho eco y le habría dado me gusta a tal publicación.

Esto es una clara reacción al apoyo reciente que le brindó la conductora al renunciamiento de la modelo al streaming del que era parte.

El distanciamiento entre las examigas se habría dado porque una de ellas, la hermana de Wanda, arrancaba una relación amorosa con el polista Facundo Pieres, quien había sido pareja Paula Chaves hace 13 años.

“Cuando lo empecé a conocer, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Tengo códigos. Si ella me dice boluda, para mí, cero, dale para adelante, yo le doy para adelante. Si me dice ahí no mires, no miro. Antes de empezar a salir con él, fue a ella a quien le pregunté. A la primera y a la única”, afirmó Zaira antes de verse con el polista.