L-Gante, Andy Kusnetzoff y su pelea en PH

Últimamente, las emisiones del programa que se emite por Telefe Podemos Hablar, más conocido como PH, no vienen siendo de lo más tranquilas.

En la edición anterior se pudo ver una discusión entre Andrea Rincón y Belén ­Francese, que hasta el día de hoy sigue teniendo muchas aristas y detalles que no quedaron claros.

Ahora la pelea habría sido entre uno de sus invitados, en este caso L-Gante, y el mismo conductor del programa.

A la salida de la grabación de dicha emisión, el músico relató cómo fueron los hechos y hasta afirmó que Andy y otras personas que estaban presentes intentaron poner en su boca cosas que él no dijo.

Al parecer todo se originó cuando quisieron saber qué era lo que en realidad había pasado entre el músico y la modelo Wanda Nara. Se había hablado de un supuesto romance, pero esto no lo terminaron nunca de negar ninguna de las dos partes. “Estuvo picante porque sentía que me querían hacer decir cosas que no estaba diciendo”, contó el cantante de cumbia 420.

L-Gante también contó que está ­preparando la vuelta a los escenarios, luego de haber permanecido cien días detenido en Quilmes.