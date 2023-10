Zaira Nara, furiosa con Coti Romero por sus dichos

La emisión del Bailando por un sueño tiene un nuevo conflicto en puerto. Zaira Nara habría renunciado a la participación que realizaba una vez por semana, en la televisación que se realiza para las redes y en la que está, entre otros participantes, Coti Romero.

La pelea se habría generado cuando estaba por presentarse en el programa Charlotte Caniggia, quien tuvo un entredicho con la exparticipante de Gran Hermano, a la que tildó de falsa. La correntina, para defenderse de las acusaciones de la hermana de Alex, expuso que esta le había dicho que diga cómo llegaron a la televisión las hermanas Nara. “Me dijo que Zaira y Wanda están acá por chupar pitos”, dijo Coti. En un primer momento en el estudio de América las afirmaciones les causaron gracia, salvo a Pampita que afirmó que no estaba bien decir esas cosas de otra persona.

La modelo, furiosa por estos dichos, no dudó en expresarse en las redes afirmando: “A partir de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, y agregó: “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, haciéndose eco de cómo se tomó el chiste de Coti.

A raíz de toda esta pelea y de la renuncia de la hermana de Wanda, se rumoreó que para volver a esa transmisión deberían sacar a la exparticipante de Gran Hermano. Cabe resaltar que la modelo tiene un contrato muy abultado con la marca que sponsorea esa televisación.

En la siguiente gala del Bailando, antes de hacer su presentación, la correntina se tomó unos minutos para pedirle disculpas a su excompañera, y fue en ese momento cuando Marcelo Tinelli se enteró de la renuncia de Zaira, y hasta llegó a minimizar el hecho afirmando que todo era parte de una broma.