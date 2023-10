Cine y animaciones de terror para todos los gustos para celebrar Halloween

Ya se ha establecido en el calendario local de festejos la celebración de Halloween, cuyo origen descansa en el agasajo a aquellos que no están más, pero que en los últimos años el horror ha tomado el poder. En sintonía con la fecha, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) comenzó en el Cine Gaumont (CABA) el ciclo Noches de Terror, tras el éxito en su edición anterior. El ciclo reúne algunas de las más recientes producciones nacionales del género con proyecciones a las 22 horas que se extenderán hasta el 1 de noviembre.

Ya se vieron Recuerdos del mal, de Gabriel Musco y Virus: 32, de Gustavo Hernández; ahora continúan con Soy tóxico, de Pablo Parés; Leni, de Federico Gianotti —quien estará en la proyección—; Bienvenidos al infierno, de Jimena Monteoliva (mañana) y se sucederán Los que vuelven, de Laura Casabé —producción que forma parte de Hora Cero, el ciclo de terror del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata—; y finaliza con la proyección de Al 3er. día, de Daniel de la Vega.

Por su parte, Cinemark Hoyts, presentará en todo el país la sexta edición de Temporada Siniestra, hasta el 8 de noviembre. En el ciclo se exhibirán los títulos más destacados del género de terror, suspenso y thriller del último año. Y dos avant premier exclusivas: Five nights at Freddy´s como apertura del ciclo y el preestreno de Sacramento del diablo.

Las películas serán exhibidas en todos los complejos de Cinemark Hoyts del país con un precio promocional y se verán, además, Insidious 5, Megan, El exorcista del Papa, Scream 6, Boogeyman: Tu miedo es real, Terrifier 2, Evil Dead: El despertar, Háblame, La Monja 2, Saw X: El juego del miedo y El exorcista: Creyentes.

Con el espíritu de Halloween y todo lo espeluznante, Apple TV+ estrenó la nueva y emocionante serie de comedia de aventuras para niños de DreamWorks Animation, Curses!, que cuenta cómo una maldición familiar de generaciones atrás convierte a Alex Vanderhouven en piedra. Y es responsabilidad de sus dos hijos, Pandora y Russ, junto con su esposa Sky, regresar los artefactos robados por sus antepasados ​​a sus legítimos hogares y, finalmente, levantar la maldición para siempre.

La serie familiar fue creada y producida por Jim Cooper (DreamWorks Dragons) y Jeff Dixon (The Hurricane Heist). John Krasinski (Un lugar en silencio, parte I y II) también se desempeña como productor ejecutivo y Allyson Seeger (Jack Ryan de Tom Clancy) como coproductora ejecutiva. Leo Riley (Guardianes de la Galaxia, Tron: Uprising) es el productor supervisor, con Chris Copeland (Kipo and the Age of Wonderbeasts) y Justin Copeland (Wonder Woman: Bloodlines) como consultores creativos.