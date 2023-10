¿Pampita y Moritan separados?

Ella siempre es tema de chimentos y en este caso salieron a la luz diversos rumores que planteaban que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán se habrían separado, ya que ambos se mostraban en solitario en diferentes lugares públicos.

La actual jurado de Bailando por un sueño, asistió a un evento porteño el miércoles pasado por la noche, y lo hizo acompañada de su marido para dar por tierra los diferentes rumores de crisis. Luego subiría un estado a su Instagram personal con una foto de ambos y la frase “Les traigo información porque me están preguntando mucho Pampita y Moritan No están separados. Hablé con Roberto y me dijo: estamos mejor que nunca. ¡Viva el amor! A las fuentes siempre buenas noches”.

Se supo también que la pareja tuvo que realizar una mudanza de urgencia debido a que le aumentaron el costo del alquiler drásticamente, esto alimentó también los diferentes comentarios sobre el distanciamiento en la mediática pareja.

La noticia cobró trascendencia en las redes fuertemente, haciéndose eco de la crisis conyugal y hasta en algunos portales bromeaban con el lema de que Pampita se habría separado del “marido de Pampita”, tal como salto a la fama Moritán.

El romance entre la modelo y el empresario se dio de manera muy inesperada. Compartían algunos amigos, y entre esas reuniones nació el amor y luego de 6 meses dieron el sí frente al altar. Luego con el tiempo llegaría Ana, de 2 años.