The Beatles lanzará una nueva canción

En un anuncio histórico, The Beatles confirmó la fecha de estreno de su nueva canción.

La banda inglesa, separada desde 1970, publicará "Now and Then", un nuevo tema que saldrá a la luz el jueves 2 de noviembre.

¿Y como es esto posible?. Paul McCartney y Ringo Starr habian confirmado la existencia de un canción inédita que en colaboración de la Inteligencia Artificial (IA) se pudo lograr una "nueva versión".

De hecho, la cancion fue escrita y grabada por Lennon acompañado por su piano al final de los setenta. Tras su partida, Yoko Ono se encargó de entregarles el demo al resto del conjunto británico.

En el último tiempo, la pieza fue restaurada y mejorada utilizando la tecnología y a ella se sumó Ringo y Paul para completarla. Así nació "Now and Then".

El anunció del lanzamiento fue a través de un trailer en Youtube en las que se ven imágenes antiguas de The Beatles, como así tambien las grabaciones actuales de Paul y Ringo.

Cabe destcar, que junto a la canción, se lanzará un documental de 11 minutos sobre su creación.