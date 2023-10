Gustavo Bassani: “Está bueno que la gente se haga preguntas y encuentre respuestas”

Si en la primera temporada de Iosi, el espía arrepentido, Gustavo Bassani sorprendió al gran público con su excelsa actuación y entrega, en esta nueva entrega despertará facetas completamente diferentes. Con él hablamos por el estreno de la segunda parte de Iosi en Prime Video.

—Te quería felicitar por esta nueva temporada que la verdad nos abruma con tanta información y con tantos saltos en el tiempo, pero uno celebra volver a ver esta historia. Entiendo que por ahí ustedes la grabaron en continuación a la primera o toda junta, pero ¿cómo fue un poco volver al personaje?

—Pasaron como ocho meses entre una temporada y otra, y está buena la pregunta porque yo un poco cuando empecé la segunda temporada, empecé a tener dudas de si lo había perdido, a preguntarle como a gente, decirles che me parece que lo perdí, me parece que no, y después me di cuenta. Te diría, cuando vi los capítulos ahora, que era un Iosi un poco más maduro el que estaba haciendo, entonces no lo había perdido, era algo nuevo, eso estaba bueno. Pero pasaron como ocho meses entre una temporada y otra, o sea, que tuve mucha joda en el medio (risas).

—La serie nos pone de nuevo en un marco, en la historia, en estos hechos tan terribles que aún siguen sin justicia, ¿cómo es para vos trabajar en una serie en donde justamente está este pedido de justicia que sigue y encararlo desde el entretenimiento?

—Hay algo de eso como que el tiempo lo borre, si se puede, desde lo que se tiene que investigar. Los que saben mucho de esto son Miriam Lewin y Horacio Lutzki. Yo con Horacio he tenido la oportunidad de hablar varias veces sobre el tema, tiene mucha información y es un tipo que está muy muy metido, así que te recomiendo que en algún momento le hagas una entrevista porque es fascinante hablar con él. Lo que hablamos nosotros siempre es encararlo desde la responsabilidad, digamos, que nos compete, porque no dejamos de ser actores que están contando la ficción. Pasaban hechos reales, pero también somos ciudadanos de un país, que sufrió los dos peores atentados de la historia de latinoamericana y vemos que hay una justicia que se ocupa tal vez en buscar cosas en lugares donde no sé si se va a encontrar algo. Digo, hay juicios por encubrimiento, pero no hay juicios por responsabilidades. También fue en una época, los 90, en que pasó de todo. Para mí, es muy triste, por un lado, y está buenísimo poder bucear en ese mundo, mostrárselo a la gente y mantenerlo vigente más allá de que la historia es atractiva, y la ficción, y demás. Está bueno que la gente se haga preguntas, encuentre respuestas, investigue, vea, lo ponga de nuevo en el tintero.