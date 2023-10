La buena mala madre, una serie polémica y reflexiva

La entrega La buena mala madre es un drama producido por Netflix, emitido también por la plataforma de streaming. El protagonismo está a cargo de Lee Do-hyun, un actor reconocido que formó parte de la exitosa ficción titulada La gloria.

Este proyecto narra la vida de una madre llamada Young Soon que crio sola a su hijo, quien al crecer se convierte en un hombre exitoso. Sin embargo, al momento de su adultez tiene un accidente de forma inesperada en el que pierde la memoria y vuelve inmediatamente a su niñez. Esta entrega de 14 capítulos llegó a Argentina en mayo de este año y ya se encuentra disponible en el universo digital para que todos puedan conmoverse con su relato.

La historia comienza con una madre soltera, pocas veces retratada en la producción audiovisual asiática, que está a cargo del hogar y que luego irá volviéndose muy estricta con su hijo a medida que crece. Esto va a acarrear que cuando ambos lleguen a la adultez tengan un vínculo muy tenso hasta que se vuelve nulo. Además, no saben que el mismo destino va a hacer de todo para reunirlos nuevamente.

Por otro lado, Ra Mi-ran también forma parte de la novela y es reconocida por su rol en otros proyectos tales como The last princess o The host. La entrega fue dirigida por quien fuera responsable de Beyond Evil, Shim Na Yeon y, por otro lado, escrita por el guionista Bae Se-young, que estuvo en el proyecto Extreme job.

La sinopsis del proyecto reza “un trágico accidente deja a un ambicioso fiscal con la mente de un niño, obligándolo a él y a su madre a embarcarse en un viaje para sanar su relación”. Así, en el primer capítulo asistimos al embarazo de la mujer, su costado más amable y el rol que tuvo como esposa en un matrimonio muy ameno. Luego el esposo muere en manos de un empresario que hace creer que se trató de un suicidio. Con este pasado encima, la mujer sale adelante con su hijo, con un hogar que deberá sostener y su personalidad se hará más fría y distante. Es por ello que, con el paso del tiempo, la mujer quiere que su hijo estudie y sea fiscal para combatir a la injusticia.

Además, la producción decidió acudir al anime para poder ir y venir del relato en forma ordenada y entretenida. Otro antecesor que usó esta herramienta es la película Kill Bill de Quentin Tarantino. El elenco estelar hizo este proyecto con creces y ha sido muy bien recibido en el viejo continente y en Estados Unidos. Se espera que haya otra temporada para el año entrante, dado el éxito que están teniendo los dramas coreanos y producciones asiáticas en la plataforma de la gran N colorada.