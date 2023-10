Lo último que me dijo, el nuevo trabajo de Jennifer Garner

En marzo de este año, la productora, señal de streaming y emisora Netflix creó una serie de misterio y acción para seguir siendo líder en materia de proyectos.

Fue así que se puso manos a la obra en esta idea, protagonizada por un elenco estelar compuesto por Jennifer Garner, Emma Myers y Ed Helms. Si bien el título original es The last thing he told me, a Latinoamérica llegó bajo como Lo último que me dijo y está inspirado en el libro de Laura Dave, que se publicó en el 2021 y fue un récord de ventas en todo el mundo.

Para esta ocasión, la adaptación se definió como una serie de siete partes, cuya intriga in crescendo, va avanzando episodio tras episodio. Lo último que me dijo sumó al gran elenco figuras tales como Nikolaj Coster-Waldau, actor de Game of thrones; Angourie Rice; Aisha Tyler; Augusto Aguilera; Geoff Stults; y John Harlan Kim.

El argumento se centra en la vida de una mujer que se llama Hannah y es diseñadora industrial. Trabaja en una importante obra, tiene una familia de artistas, ha ganado premios y su obra es preferida en todo el mundo. Además, está casada con un hombre que tiene una hija de 16 años.

En esta serie, las mujeres de la familia no tienen un buen vínculo, sino que van construyéndolo poco a poco. Asimismo, no les quedará otro modo porque el jefe del clan desaparece de un día para otro sin dejar rastro. El hombre, querido por estas dos mujeres, se fuga porque lo investigan por una malversación de fondos en la empresa en la que se desempeñaba como gerente. Es por ello que las autoridades policiales inician una investigación, mientras que su familia hará todo lo posible por encontrarlo.

El empresario se llama Owen y lo único que deja es una carta a su esposa, en la que le pide que cuide a su hija, aun sabiendo que mantienen una relación por demás complicada. Luego, ella encuentra un bolso con más de setecientos mil dólares y también descubre que su cónyuge está ocultando su identidad.

La serie fue creada por la autora del libro, Laura Dave, y el guionista Josh Singer y las productoras son Jennifer Garner, que también la protagoniza, y otra colega, Reese Whiterspoon, que probó suerte en el detrás de escena con mucho éxito. Como sucedió con Big littles lies, que también protagonizó, y Littles fires everywhere. Vale mencionar que la obra literaria tuvo un gran éxito, fue considerada como el mejor libro del año por dos plataformas y se convirtió en el más popular en las bibliotecas de Estados Unidos.