David Beckham no cede

Desde que Meghan Markle y Harry decidieron instalarse en Estados Unidos desataron toda clase de polémicas.

Sucede que además se hicieron amigos de todos los famosos en Hollywood. Sin embargo, la amistad con David Beckham terminó de la peor manera. Sucede que fue señalado como el culpable de vender información a la prensa y es por ello que terminó esta amistad.

Lo que sí sucede es que David Beckham y su esposa se amigaron con el rey Carlos y todo funciona sobre ruedas. Es más, fueron invitados a una cena junto al monarca y la familia real.

Vale mencionar que Harry renunció junto a su familia a los títulos reales para empezar una nueva vida en Estados Unidos. Allí trabaja como productor de cine y está lanzando una serie de podcast.

Por otro lado, el hijo de Lady Di presentó un libro donde habla de posibles ventas de información de sus amigos a la prensa especializada, donde dan cuenta de su intimidad, los quehaceres cotidianos junto a su familia, entre otros. Allí el pelirrojo indicó a Beckham como uno de los implicados y todo estalló por los aires.

La desconfianza y una llamada telefónica resaltó la pelea y no hubo una reconciliación posible. Así los amigos se distanciaron, pero el deportista y dueño de un equipo de fútbol no da el brazo a torcer ni perdona al muchacho por los malos ratos pasados. Asimismo, estas familias no se han frecuentado en lo que va de este año.