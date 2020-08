Martín Bossi: “Jamás imaginé vivir en la clandestinidad ”

Actor multifacético como pocos, Martín Bossi se reinventa en tiempos de pandemia para volver a los escenarios. El 7, 8 y 9 de agosto el artista entrará a los hogares vía streaming con su nueva obra, Bossi Clandestino, un show musical teatral, bajo la dirección de Emilio Tamer y producción de Dabope, en el que hará un repaso por su propia vida a través de monólogos, canciones y personajes populares que aparecerán en el escenario de esta “eterna cuarentena” que cambió la vida del mundo entero.

—¿Qué es lo que se verá en la obra Bossi Clandestino?

—Un espectáculo que, a través del humor, la ironía y las canciones, cuenta mi vida y narra lo que vivo desde que el mundo se convirtió en otro. Durante una hora el público se va a identificar porque va a ver lo que le pasó en estos más de 140 días de encierro.

—¿Cómo surgió hacer este show vía streaming?

—El espectáculo nació de la necesidad de expresarme y contar lo que vivo desde el domingo 15 de marzo, cuando al terminar una función de Kinky Boots, el musical que protagonizaba en calle Corrientes, me enteré que el país entraba en un parate por unas semanas. Jamás imaginé que iba a durar tanto y que al día de hoy íbamos a seguir sin poder subir a un escenario y vivir en lo que yo llamo la clandestinidad, es decir, sin poder expresarme como artista.

—¿Cómo sentís esto de volver a las tablas y entrar a los hogares con una obra virtual?

—Es rarísimo. El streaming es maravilloso porque en el mismo momento te ven de todo el mundo, pero lo que le falta es la comunicación directa con la gente, esos silencios y risas que un artista solamente experimenta en vivo. Ahora no voy a estar frente a 1.500 personas, sino a 10.000 o más porque la venta que tenemos es absolutamente asombrosa. Es como estar en un estadio, detrás de las tres cámaras que van a filmarme, obviamente con todos los protocolos debidos que se aprobaron para poder lograrlo.

—Por tus elecciones como actor se nota que siempre buscás un nuevo reto, ¿qué desafío encontrás en Clandestino?

—Soy un obsesivo, siempre busco más. Este espectáculo es absolutamente nuevo y fue creado en medio de esta pesadilla. Pero Clandestino me demostró que puedo enfrentar las amenazas y los miedos, y ser el mismo Bossi que se reinventa en tiempos de pandemia. Lo que está pasando no me va a dejar de brazos cruzados.

“El teatro en vivo y en directo no va a morir jamás”

El fin de semana próximo Bossi llegará “al living de tu casa o al lugar del mundo donde te encuentres a través del streaming online”, anuncia la promoción de la venta de TicketHoy donde pueden conseguirse las entradas para ver el estreno mundial de Bossi Clandestino. Como cualquier debut, este estreno genera ansiedad, pero en este caso se ve potenciada por un plus: que sea en un soporte virtual.

Consultado acerca de su opinión sobre si esta forma de hacer teatro llegó para quedarse, el consagrado y popular artista opinó: “El teatro es mágico porque es un hecho único y vivo. Para mí es mágico estar en un escenario frente al público en una suerte de ritual y comunicación que no se puede describir. El streaming viene para quedarse, de eso no hay ninguna duda, pero cuando esto pase, porque va a pasar como todo pasa en el vida, el teatro volverá. El teatro en vivo y en directo no va a morir jamás”.