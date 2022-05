Matías Camisani sobre su vínculo con Dolores Barreiro: “Prefiero tener una relación distante”

Durante la emisión de Podemos hablar, el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, Matías ­Camisani habló sobre su relación con Dolores Barreiro.

“Se puede (ser amigo de un ex), pero no es mi caso”, dijo. “Conozco muchos casos que funcionan muy bien como amigos entre exparejas. Pero hay otros casos que no”. Y sorprendido, Kusnetzoff disparó: “¿Con Dolores no son amigos?”. A lo que Camisani respondió: “No, amigos no, somos padres de nuestros hijos”. “Después de 22 años es rarísimo”, expresó Andy. “Sí, es rarísimo, pero es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también por proteger a mi pareja prefiero tener una relación distante con Dolores. Igual no creo que sea algo que uno se proponga. Me parecería raro proponerme yo tener una buena relación”, confesó Camisani.