El descargo de Flor Vigna: “Hay que alivianar y entender que muchas veces van a hacer un negocio con nosotros”

Flor Vigna salió en defensa de su novio, Luciano Castro, tras la viralización del video de ambos con los hijos del actor y Sabrina Rojas, mientras paseaban en su auto. La crítica se produjo porque los hijos de Castro, Fausto y Esperanza, no tenían el cinturón de seguridad puesto, lo que no pasó desapercibido ante la atenta mirada de los seguidores en las redes sociales, donde se originaron los comentarios e incluso se manifestó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Vigna, bailarina y flamante cantante, fue invitada al programa Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. En ese marco, fue consultara por la polémica que desató el video que ella misma compartió en sus redes sociales. “Yo creo que todos acá, además de ser personas, somos productos para muchos y hacen de noso­tros un negocio. Está bueno si nosotros servimos, por lo menos, para dar un ejemplo…”, dijo para comenzar su descargo.

En esa línea, remitió a dicha experiencia como puntapié para generar consciencia: “Esto es una cosa de seguridad vial que dijeron…”, comentó, y aclaró que no estuvo al pendiente de las redes sociales, por lo cual no había leído las noticias recientes. “No sé bien qué fue lo que dijeron porque tuve que trabajar mucho esta semana, entonces no le di mucha bola”, agregó y continuó diciendo: “Creo que el mensaje, en concreto, era que hay que ponerse el cinturón y estoy recontra de acuerdo con eso. Así que, por más de que en el video estamos a paso de hombre, no hay ni animales, ni personas ni nada que hubiera podido salir mal en ese momento; por lo menos, (la crítica) tiene un buen fin”.

Por otro lado, Flor explicó que debido a la exposición que adquirió en las redes sociales como en su vida profesional, prefiere no prestarle mucha atención a lo que se diga sobre su vida. “Después, todo lo que es amarillismo, lo estoy aprendiendo. Hay que alivianar y entender que muchas veces van a hacer un negocio con noso­tros”, dijo.

El mensaje de Seguridad Vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el organismo que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, difundió un mensaje del director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano, en el que se explica “lo que está mal” de la situación.

“Con este video, Luciano Castro quiso compartir un momento de felicidad en familia, pero sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial”, señaló, y que este episodio podría servirle tanto al actor como a la ciudadanía en general para “pensarlo dos veces” la próxima vez.

“La Ley de Tránsito exige que los menores de edad vayan en el asiento de atrás, con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad, según su edad y talla. Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo. Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia”, sentenció.