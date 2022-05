Soledad Villamil y Maribel Verdú, amigas en el thriller Now & then

Con un elenco internacional que incluye a grandes estrellas como Marina de Tavira, Rosie Pérez, José María Yazpik, Manolo Cardona, Zeljko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna, este viernes llega a Apple TV+ el thriller Now & then, que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta, cuando las vidas de un grupo de amigos cambia para siempre. Soledad Villamil y Maribel Verdú encarnan a Daniela y Sofía en la serie, y hablamos con ellas en exclusiva para la Argentina.

—¿Qué conocían del trabajo de la otra y cómo fue encontrarse en el set?

—Soledad Villamil: La conocía de ver sus películas, increíbles, y la maravillosa actriz que es, y me hacía muchísima ilusión trabajar con ella cuando me llamaron para este proyecto. Además tenemos muchísimos amigos en común, y todos decían: “Ah, vas a trabajar con Maribel, qué bueno”. Inclusive ahora, un trabajo que hice hace poco, la vestuarista me hablaba de ella.

—Maribel Verdú: Nos ha pasado a los actores y actrices de este proyecto que cuando nos decían con quiénes íbamos a trabajar nos emocionábamos. A ella la llevo viendo toda la vida en el cine, es parte de mi cultura, tenemos amigos en común, españoles, y me dijeron que nos íbamos a amar, además que hicimos de mejores amigas en la serie. Y nos encargamos de ir a comer, al cine, a pasear, pasar las tardes juntas, para que eso se vea también y esté ahí.

—SV: Maribel, tenés que volver pronto a la Argentina...

—MV: Por favor, llévame (risas), ahora que he trabajado con Andy y Bárbara Muschietti, en The Flash, les dije: “Si hacen estreno en la Argentina, me tienen que llevar, allí soy más importante que Ezra Miller, me tienen que llevar”.

—Y la sumás a Soledad a la red carpet...

—SV: Obvio.

—MV: Claro, mis invitaciones serán para mis amigos.

—¿Cómo fue encarnar a estos personajes unidos en el presente por un secreto del pasado?

—SV: Daniela y Sofía tienen un pasado en común muy intenso y mantuvieron la amistad por muchos años, con vidas que las han llevado por situaciones dolorosas, no solo por la herida del pasado, sino por cómo se fueron desarrollando sus vidas a partir de ese momento. Son dos sobrevivientes.

—MV: Sí, porque a todos los otros personajes les ha ido muy bien en la vida y eso nos une mucho.

—¿Qué les han dejado estos personajes?

—SV: Creo que la experiencia de filmar la serie fue muy buena, con personajes que muestran y esconden, es una riqueza poder hacer eso y develar sus capas. Daniela es un personaje de una gran sensibilidad, pero también se cubre, porque cuanto más sensible sos más corazas pones, y ese juego es interesante.

—MV: Siempre me pregunto si me dejan más los personajes o la experiencia vivida, y sin dudas es la experiencia. Acá es la familia que armamos, que ojalá continúe en el futuro, sin destruirse como la del programa. Nos hemos hecho grandes amigos y con eso me quedo.

—¿Qué les parece que a partir de estas propuestas se vean personajes femeninos más complejos, profundos, en la televisión?

—MV: Yo creo que ahora mismo que la televisión es como el nuevo cine independiente, antes no nos atrevíamos a hacer tele como hacemos ahora, porque antes era como ABC, series familiares, propuestas para todos los públicos, y ahora se hacen series con personajes más interesantes con muchas aristas, como los nuestros en esta serie, con tanto que ocultar y lo que ves es lo que no es, y eso interpretarlo para una actriz es maravilloso.

—SV: Sí, totalmente.

—¿Cómo encontraron a los personajes en el guion y cómo los hicieron suyos?

—MV: En mi caso, nunca me había tocado un personaje así de misterioso, y eso me llamó la atención, una tía tan pragmática y fría, y lo que se ve es lo contrario, y es tan diferente a como soy yo, que eso es lo que me interesa. —SV: Siempre los personajes son un desafío, porque tengo un proceso caótico y desorganizado y en algún lugar de esa tormenta aparece una luz. Me interesó además compartir el personaje con otra actriz, con Miranda de la Serna, con quien trabajamos en los ensayos y la preproducción compartiendo su visión y la mía del personaje, eso lo convirtió en una experiencia única y enriquecedora, pensando qué cosas sumó y perdió el personaje a lo largo de los años.