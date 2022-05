Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca a través de un video conmovedor

Este domingo, Benjamín Vicuña realizó una publicación en su perfil de Instagram recordando a su hija Blanca, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tuvo tres hijos más. La niña, que falleció en el 2012 cuando tenía 6 años, estaría cumpliendo 16. Por ello, el actor chileno compartió un video en el que se ve a Blanquita jugando con su hermano Bautista en la arena.

“Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”, comentó Vicuña.

En este tiempo, en el que la niña cumpliría 16 años de vida, Benjamín, su papá, quiso recordarla con un tierno y sentido mensaje junto a un video en el que se la ve riendo mientras se cubre de arena jugando con uno de sus hermanos y comparte ese divertido momento con sus papás. “No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa. No puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte”, expresó Benjamín, denotando una honda emoción.

La pequeña, que se convirtió en la primera y única hija mujer de la expareja, nació el 15 de mayo de 2006. “Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza”, dijo, y agregó: “Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile”.

Cómo imagina el reencuentro con su hija

Semanas atrás, en un segmento del programa de Andy Kusnetzoff, el conductor les pidió a los invitados, entre los cuales estaba Benjamín Vicuña, que seleccionaran una postal importante de sus vidas y así cada uno fue compartiendo entre sí y con la audiencia cuál habían elegido y por qué. Benjamín eligió una foto con su hija Blanca y relató cómo imagina su reencuentro con la niña.

“Tengo una imagen y creo que también hay una foto de un atardecer, de una hora mágica, con mi hija Blanca, en la playa, que siempre la veo, porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo. Y es como me lo imagino también”, contó Vicuña con una gran emoción.

“Me lo imagino con esa brisa, con ese océano, con esas caras, que por esa hora del día y de la luz se van más allá de lo que aparentan ser. Esa es la foto maravillosa del reencuentro”, añadió.

Luego, hizo referencia al fallecimiento de su hija y cómo cambió su visión de la vida y, también, cómo aborda el proceso. En ese marco, habló de su vínculo con Roberto García Moritán, quien hoy es el esposo de su expareja, Pampita.

“Yo entendí con lo de Blanca que el amor es bienvenido de todas partes. En este caso, de la pareja de mi ex, siempre se agradece el amor y el cariño a tus hijos. Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos y agradezco que a mí no me tocó, es que se vuelven locos con la figura paterna del hombre que entra a tu casa. En ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te vuelve muy inseguro”, concluyó.