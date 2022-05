Stefi Roitman rompió el silencio y habló sobre los rumores de embarazo

Todos los hijos del famoso cantante Ricardo Montaner ya están casados y la mayoría de ellos tiene hijos. Semanas atrás, la familia recibió al más pequeño del can, Índigo, el hijo de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. Luego, Mau anunció que está esperando un bebé junto a su esposa. Estas dos grandes noticias hicieron que el foco se centrara en Ricky y Stefi Roitman, quienes se casaron a principios de año. La situación se agudizó debido a que Ricardo desató rumores de embarazo de la modelo argentina. Y fue ella misma quien, en medio de todas las especulaciones, salió a aclarar la situación.

Es sabida la importancia que Ricardo Montaner le imprime a su familia, y cada vez que puede, ya sea en las redes sociales como en cualquier otro medio, les dedica unas palabras a su esposa Marlene, a sus hijos, a sus nueras y yerno, siempre cargadas con mucha ternura. También les demuestra amor a sus nietos.

Pero tantas expresiones públicas le jugaron en contra. Hace unos días, en medio de un móvil televisivo con LAM desde el aeropuerto, afirmó que Stefi se convertirá en madre. “¿Cuántos nietos te gustaría tener? Te veo con muchos en un futuro. No sé por qué siento que te dan mucho amor y te veo re bien”, le comentaron en ese momento. Y él, de manera directa, respondió: “Ya tengo”. Pero los periodistas redoblaron la apuesta en búsqueda de una primicia y le preguntaron si los rumores de embarazo de Stefi eran ciertos. “Sí, va a ser mamá”, dijo el patriarca del clan Montaner.

Esas declaraciones le dieron rienda suelta a los comentarios y especulaciones en las redes sociales, debido a que ninguno de los dos supuestos futuros padres dijeron nada sobre estar en la dulce espera. Y la familia Montaner es conocida por hacer este tipo de anuncios con bombos y platillos. Por ejemplo, cuando Camilo y Evaluna dieron a conocer que Índigo estaba en camino, lo hicieron por medio de un corte musical con un videoclip cuyo nombre era el mismo que eligieron para su primer hijo. Desde LAM no demoraron en buscar la palabra de la protagonista para saber si los dichos de su suegro eran ciertos: “¿Cómo sabe? Mirá, y yo no se lo dije”, comentó la modelo argentina entre risas, dejando más dudas que certezas. Y agregó: “Puede ser, puede ser”.

Asimismo, en una serie de interacciones con sus seguidores de Instagram, la influencer aprovechó la pregunta de un fanático para responderles a todos los que quieren saber si está embarazada: “En cada foto o en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es: ¿Estás embarazada?'. Tenés cara de embarazada. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada”. Para echar por tierra cualquier tipo de duda, escribió: “Ya que estamos: no estoy”.