El mal momento de Gimena Accardi y Nico Vázquez ante una pregunta inesperada

Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, protagonizan la obra Una semana nada más, que fue presentada a comienzos de este año y logró convertirse en un éxito rotundo. El impacto fue tan positivo en la audiencia que la producción tomó la decisión de amplificar el espectáculo en todo el país, así fue que organizaron una gira por las provincias. Por ello, los tres actores emprendieron un viaje por toda la Argentina y uno de los destinos más recientes fue la provincia de Salta, donde conversaron con periodistas. Pero atravesaron un momento de mucha incomodidad a causa de una pregunta realizada por un medio local.

Gimena y Nicolás son conocidos, no solo por ser una de las parejas más consolidadas y queridas del mundo del espectáculo, sino también por su amabilidad y buen trato con los fanáticos y los reporteros. No suelen esquivar a los noteros o negarle fotos a los espectadores.

Esta vez no fue la excepción y hablaron con la cronista del ciclo salteño Sector Vip, aunque no hubieran pactado previamente la entrevista. En un principio pensaron que simplemente tendrían que enviar un saludo para el programa y la audiencia, pero la comentarista Laura Ibáñez comenzó a ­entrevistarlos.

Comenzó preguntándoles sobre sus expectativas respecto del público local y acto seguido decidió ir más allá: “¿Cuándo van a ser padres? ¿Están buscando?”, lanzó. Inmediatamente, Gimena Accardi reaccionó mostrando su total molestia, con la boca abierta y sin poder creer lo que acababa de escuchar. Tomó distancia de la cámara mientras que Nico Vázquez se acercó a la mujer para decirle que su pregunta había sido una falta de respeto. Asimismo, Benjamín Rojas le comentó que era una cuestión íntima, por lo cual su actitud no había sido apropiada.

Cabe recordar que para los actores la paternidad es un tema sensible y delicado ya que en el 2013 perdieron un embarazo, lo que les causó un dolor muy grande que les llevó mucho tiempo elaborar. Si bien con el tiempo pudieron sanar esa herida, sigue siendo una cuestión que manejan con mucho cuidado y con un perfil muy bajo, siendo así que fueron muy pocas las veces en las que hablaron del episodio durante entrevistas.

El episodio en Salta empeoró. La periodista Laura Ibáñez compartió ese fragmento de la entrevista durante el ciclo televisivo y afirmó que Accardi la acusó de que “le había arruinado el día. También dijo haberse sentido “humillada” porque, a pesar de haber pedido disculpas, los tres actores le expresaron que debía “replantearse su rol como periodista” al momento de hacer entrevistas, y relató que la situación se volvió incómoda porque debido a los gritos, los trabajadores del hotel se acercaron para llamarles la atención.

El descargo de Ibáñez solo hizo que las cosas se empantanaran aún más, porque se reveló que los tres artistas pidieron que esa grabación no fuera transmitida. Es decir que, sus deseos fueron ignorados y se dieron cuenta cuando el fragmento se viralizó en las redes sociales.

Aunque la periodista salteña habló con Flor de la V para poner sobre la mesa su punto de vista del conflicto, los mediáticos prefirieron terminar el asunto sin referirse en público sobre el episodio.

Las declaraciones de Gimena Accardi

La actriz y pareja de Nico Vázquez se refirió de forma indirecta al asunto. La ex Casi ángeles mencionó el profesionalismo en el periodismo y las preguntas con “buena leche”.

“Que se repita cuando quieran y quiero decir que me gusta venir a la tele y dar notas, siempre contesto lo que me preguntan, con buena intención, con amor, con buena leche y con periodistas que no te engañan, te llevan a una nota y te hacen hablar”, expresó Accardi durante una entrevista con un ciclo televisivo.

Si bien no mencionó específicamente el episodio vivido en Salta, hizo ese descargo. Sin embargo, también destacó el profesionalismo con el que trabajan algunos peridistas.

Para Gimena Accardi, el momento además de incómodo fue muy doloroso porque en 2013 perdió un embarazo y, desde aquel entonces, tanto ella como su pareja manejan el tema con un gran hermetismo, tanto para el deseo común de la paternidad como su relación particular con la maternidad.

Gimena Accardi habló sobre su relación con la China Suárez

Gimena Accardi y la China Suárez terminaron su amistad en el 2016, tras 10 años de un vínculo muy estrecho. Esto sucedió después de la muerte de Santiago, el hermano menor de Nicolás Vázquez. Y es que en medio del momento que fue tan doloroso a causa de la inesperada pérdida, los actores no sintieron el apoyo esperado por parte de la China, y ese fue el detonante por el cual decidieron terminar con la relación de amistad.

Luego de eso, los medios de comunicación estuvieron pendientes de los momentos de cercanía que pudieran darse entre los tres, aunque fueron pocas las veces que se mostraron cerca. Pero Accardi afirmó que en la actualidad mantiene una buena relación con Suárez, quien en algún momento de su vida fue una persona muy cercana para ella.

“No reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas literalmente. Pero está todo bien”, dijo Gimena, en diálogo con LAM. También manifestó tener los mejores deseos para ella y que le duele mucho cuando es atacada y perseguida por los medios de comunicación: “Me molesta cuando muchos van solo a uno. A veces pido ‘alguien que la defienda’”, señaló.

Aunque se mostró del lado de la China, descartó el hecho de volver a tener un vínculo como el que tuvieron en el pasado, y sobre eso dijo: “Yo creo que es como cuando te separás de un novio y que queda todo bien, pero no volvés. La verdad es que la quiero mucho y le deseo lo mejor y no me gusta que le den tanto. Entiendo, pero que no le den tanto. Sufro”.