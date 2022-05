En una entrevista con este multimedio, los integrantes del proyecto The walking conurban hablaron sobre cómo surgió la cuenta de Instagram y las vicisitudes de su crecimiento.

—¿Cómo y cuándo arranca este proyecto?

—Se dio de forma casual. En realidad era con un motivo lúdico, una propuesta entre cuatro amigos que sacábamos fotos del conurbano y la subíamos a la cuenta. Nos la pasábamos entre nosotros, comenzamos a recorrer el territorio y se daba en charlas de sobremesa, cada relato sobre consecuencias y las aristas de ciencia ficción que ocurren. Ahí surge el nombre y empezamos a subir las fotos a una cuenta para no perderlas. Allí las subíamos, comenzó a ser vista por más gente, hubo un crecimiento vertiginoso y nos hizo rever la forma de comunicar. También se viralizó, comenzó a tener más seguidores.

—¿Cómo continuaron con las fotografías?

—Eso cambió un poco. Ninguno de nosotros es fotógrafo y no teníamos idea. Si vas al comienzo de la cuenta, ves que hay una estética que no se cuidaba y ahora sí para preservar el contenido. También hubo revisión de qué y cómo comunicar.

—¿A qué creés que se debe el interés del público?

—Es un lugar que no tenía narrativa propia. Era contado desde afuera o desde Capital Federal. Creemos que la herramienta que se suscitó desde las redes sociales pone en valor estos territorios, condenados de forma mediática. Ahora hay una especie de orgullo, de valorización de lo cotidiano, de lo propio, si bien nosotros utilizamos las imágenes siempre es desde un lugar de respeto. Hay lugares para la celebración, la festividad y el goce y es justo poder mostrar ello. Hay una suerte de conjunción entre la planificación y la improvisación debido a las cuestiones presupuestarias, las olas inmigratorias, entre otros. El escenario se vuelve ecléctico. Antes de la pandemia, subíamos nuestras fotos y los fines de semana las que nos enviaban. Después no se pudo circular y ahora la gran mayoría son las que nos mandan. Además nos mandaron de otros lugares para que sigan el proyecto. Nuestra intención era saber qué pasaba en otros lados. Vemos de Japón, de Cancún, Gualeguay, otro de Capital Federal. Hoy no cambiaron los objetivos porque no los teníamos si debimos pensar cómo seguíamos por el crecimiento que tuvo la cuenta. Por suerte aparecieron otros espacios para incluir otras herramientas como lenguajes, escribir notas, otros registros. Allí repensamos los soportes comenzamos una serie, grabamos un podcast.