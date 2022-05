Toquinho: “El arte es la palanca en la sociedad”

Durante una entrevista íntima, el músico Toquinho se expresó sobre su trayectoria y presentó el show que dará el 27 de mayo, a las 21, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10 entre 46 y 47.

—¿Qué balance ha hecho de estos más de 50 años de carrera profesional?

—Persiste la sensación de constante renovación y mejora continua. Cada año fortalece al siguiente y las décadas se diluyen en el descubrimiento de nuevas técnicas y en la extensión del vigor acrecentado por conquistas y éxitos. El tiempo no borra lo que arde en nuestra alma. Esta larga trayectoria solo se puede lograr con mucha dedicación. Me considero un artesano, siempre apoyado en la guitarra que representa el inicio y el desarrollo de todo. Y la música siempre será una llama para calentar mi dedicación al instrumento. Estudio todos los días buscando nuevos acordes y armonías. Amo hacer lo que hago, el escenario es la extensión de mi hogar. En él soy sencillo e íntimo con el público. Yo amo lo que hago. Mi guitarra es mi equilibrio con la vida. Estudio muchas horas cada día y sobre el escenario redoblo mi gusto por la música y el público. No hay parada.

—¿Cuál es el trabajo que vas a presentar?

—El programa se basa en los éxitos que al público le gusta escuchar y cantar. Una especie de homenaje también a los socios que siempre han valorado mis composiciones. No pueden faltar algunos solos de guitarra que resaltan la importancia de este instrumento en mi vida, fuente de mi formación musical. Contaré también con la participación de Camilla Faustino, valorando el espectáculo con su voz privilegiada, su perfecta afinación, su gracia y su ingenio sobre el escenario. Uno de los mejores cantantes con los que he trabajado.

—¿Cómo se pueden elegir canciones dentro de un repertorio tan amplio?

—Estas son canciones históricas de mi carrera. Mi repertorio facilita la diversidad de espectáculos. Si querés, haré un show diferente para cada show. Trato de mantener lo que al público le gusta escuchar, lo que siempre me gusta cantar. Además de los solos de guitarra, imprescindibles, y las charlas que hacen aún más íntimo el espectáculo.

—¿Cuáles fueron tus debilidades y fortalezas en el camino?

—Soy un privilegiado. Siempre tuve a mi lado personas que me ayudaron en este largo camino con entusiasmo y optimismo, incluso en los momentos más difíciles. Parece que siempre he estado preparado para enfrentar las dificultades. Incluso con la muerte de Vinícius de Moraes, mi compañero durante diez años de éxitos y conquistas, me sentí listo para hacerlo solo. Creo que las necesidades aceleran el descubrimiento de nuevas capacidades.En más de 50 años de trayectoria artística, evidentemente suceden hechos y circunstancias que están marcados por emociones mayores. La emoción de los primeros discos, la actuación en espectáculos memorables como el de Canecão en Río de Janeiro, en 1977, con Miúcha, Jobim, Vinícius y yo; el espectáculo de los 10 Años de Alianza con Vinicius; el éxito rotundo de Aquarela, que me consolidó como artista internacional; el enorme placer de haber compartido escenario con Andrea Bocelli, en su natal Lajatico, Italia; el homenaje que recibí en la embajada de Italia en Brasilia, y tantos otros que el tiempo diluye pero quedan registrados en los cajones de la memoria. Y quizás el hecho más triste fue la muerte de Vinícius, por las circunstancias en que sucedió, ¡yo, a su lado, impotente ante esa inexorable verdad!

—¿Cuál es la época en la que te destacás en el arte?

—El momento más precioso del arte es la creación. Uno en el que se busca lo esencial. En la música, lo más exultante es cuando descubres el acorde tan buscado, la armonía que encaja con la poesía de la letra. O cuando encuentras la palabra exacta para la melodía. Para quienes ejercen la actividad artística, cada estación es fuente de trabajo. El arte impregnado en el artista como jefe de su vida cotidiana.

—¿Cómo es recibido tu trabajo en el ­universo?

—He escalado mi música por todo el mundo en discos y en conciertos. Siempre bien visto por el público y los medios de comunicación. Tanto en Brasil como en Europa y América Latina, mi presencia es constante en el tiempo. Es porque hago de mi trabajo un oficio de constante dedicación y superación.

—¿Por qué recomendarías que concurran a esta función?

—El arte es la palanca de la sociedad. Despierta ideas, propone soluciones, incita cambios. A través de ella el mundo revela virtudes o fracasos. Quizás sea la única manifestación del alma humana que siempre sale ilesa de cualquier pandemia. Para aquellos que tienen talento y voluntad de superación, la música es una experiencia de aprendizaje permanente. Requiere dedicación, estudio constante, creatividad y socializar con personas inspiradoras. Cada grieta de la vida cotidiana es un horizonte de búsquedas y encuentros. Y la vida se vuelve más fácil y vibrante. El trabajo constante es el camino más directo al éxito. Dedicación a la música, al estudio constante. Nada se puede lograr con un chasquido de dedos. La búsqueda de oportunidades es importante. Pero nunca dejes de vivir los sabores de lo cotidiano, la semilla de cada inspiración.