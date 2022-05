Majida Issa: “Es muy importante entender lo que se vive en Latinoamérica para contar nuestras historias”

con una vasta trayectoria, protagonizando éxitos sin precedentes como Sin senos no hay paraíso, La Guzmán o El final del paraíso, Majida Issa vuelve a la pantalla con Operación Pacífico, que Telemundo Internacional estrena de lunes a viernes a las 20. Diario Hoy dialogó con la artista en exclusiva para el país.

Filmada en México y Colombia, Operación Pacífico es el nuevo drama policíaco de 60 episodios que presenta las historias del narcotráfico desde el punto de vista de los héroes anónimos que tratan de evitar que el mal triunfe. Amalia Ortega (Majida Issa) pone en riesgo su carrera, su vida y la de su familia en su lucha por capturar a El Guapo (Julio Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano. Solo su enfoque y determinación la ayudarán a cumplir su misión.

—¿Querías ser actriz o cantante de chica?

—Confieso que nunca pensé “quiero ser”. Yo crecí en una isla de Colombia que se llama San Andrés, siempre jugué a cantar y actuar, sin ser consciente de qué quería ser, siempre estaba en los grupos de danza, de teatro, pero no es hasta que me recibí que supe que quería serlo, no antes.

—¿Admirabas a alguien?

—A todos, pasé por todos los cantantes colombianos, mexicanos, argentinos, todos los shows que veía los quería imitar, todos los géneros musicales los quería bailar. Cuando hice La Guzmán en México, grabando una escena, cantando Cómo hacer el amor con otro, lloraba por qué soñé con eso y cantaba esa canción, desde que hacía los shows solita en casa.

—La profesión te ha permitido ejercer en la ficción muchas profesiones, ¿te gusta eso?

—Me encanta, es por eso que nunca puedo decidirme cuando me dicen si quiero cantar o actuar, quiero todo, me encanta tener todas las posibilidades y construir personajes distintos, y elijo personajes que me exijan retos distintos por respeto a los espectadores, como ahora encarnando a Amalia Ortega, dedicada a cosas muy riesgosas, en un mundo muy exigente, de hombres. Esto me permite ponerme en los zapatos de otro, de entender cómo viven, trato de vivir a fondo lo que significa para la región, es muy importante entender lo que se viven en Latinoamérica para contar nuestras historias.

—¿Elegís los proyectos buscando que además de entretenimiento permitan reflejar realidades de la región?

—Sí, definitivamente sí. Te puedo decir que cuando me llegó esta historia es lo que más me sedujo, porque es una de las mejores que recibí desde el libreto, es intensa, completa, seductora, con una historia de amor superpoderosa, con acción, un personaje con varias capas, dimensiones, conflictos que puede tener como mujer, y a nivel político, lo que contamos, es muy actual. El Cartel del Pacífico es el más poderoso de la actualidad. Cuando vi que era tan actual, tan bien escrito, con una posición justa y equilibrada para que el espectador pueda tomar una posición, me sedujo muchísimo más, y pocas veces me pasó esto, me sedujo desde el primer momento, no siempre me pasa.

—¿Cómo hiciste para encarnar al personaje? ¿Qué investigación hacés?

—Es muy importante para mí, como madre, como mujer, esposa, entender el lado humano, y desde allí luego ir al lado profesional, entrenar con la Policía, hablé con dos mujeres que se encargan del trabajo secreto, que fue difícil llegar, claro, porque es supersecreto.

Después entrenar con la Policía nacional y con los dobles, con legionarios, y luego entrar al otro proceso, con los directores, productores, entendiendo qué querían contar, y con el elenco, que es maravilloso, tremendos actores, siendo, todas las etapas muy importantes. Es muy interesante entender el proceso de una mujer que dedica su vida a este trabajo tan difícil y complejo. Siento que los buenos somos más.