Mauricio Dayub: “Cada uno de estos cuentos representa un momento exacto de mi vida”

El multifacético y talentoso Mauricio Dayub disfruta de un 2022 plagado de trabajo. El equilibrista y El ­amateur, sus dos emblemáticas propuestas, continúan con representaciones en el país y el mundo. A la vez, dirige a Adrián Suar y Diego Peretti en Inmaduros, el éxito de la calle Corrientes. Inquieto, acaba de publicar Alguien como vos, un volumen en el que recupera recuerdos de su vida y los narra de una manera simple y directa. Sobre el libro, hablamos en exclusiva con él.

—¿Qué encontrás en la escritura que tal vez no encontrás en otro tipo de expresión artística?

—La escritura teatral es literatura incompleta, la terminan de construir todos los rubros del teatro. En cambio a la escritura de mis relatos, solo se le puede sumar la imaginación del lector. Cada uno de estos cuentos representa un momento exacto de mi vida, un instante en el que algo me marcó para siempre, por eso nunca los olvidé. Cada uno de ellos y entre todos forjaron mi personalidad.

—Viendo El equilibrista y leyendo algunos de los relatos del libro, me interesa saber, ¿qué significa la memoria y el recuerdo para vos?

—La memoria en estos cuentos y en mis obras tiene para mí el valor de una celebración, no los siento como algo triste o nostálgico, sino como hechos vividos que me enseñaron, que me fortalecen, porque definen mis rasgos identitarios.

—¿Qué proceso de trabajo realizás a la hora de escribir? ¿Cómo te organizás?

—Suelo poner en una caja papelitos con anotaciones diarias de hechos, situaciones o momentos que me hacen sentir algo que podría modificar o confirmar lo que siento. En el caso de los cuentos de Alguien como vos, fui anotando solo los títulos de esos momentos y la edad en la que me habían ocurrido. Empecé a desarrollar cada título y cuando había terminado de escribir los primeros, coincidí con uno de mis amigos, que después de leerlos me dijo: “Son peliculitas”. Por eso a algunos les comencé a poner imágenes, música… Gustaron tanto entre mis amigos y en las redes que me incentivaron a continuar. Luego se interesaron en la radio, para que los fuera a contar semanalmente, de algunas revistas literarias, y finalmente la editorial para que los comparta con los lectores. Digamos que la decisión de publicarlos fue naciendo en mí, por el interés que iban produciendo cada una de las historias. Pero si no me hubieran convocado para publicarlos, difícilmente lo hubiera hecho.

—¿Por qué decidiste reunirlos todos en este volumen?

—Me gusta ir a demanda en la creación, y no al revés. Ese ir acompañando el deseo del otro, sorprendiéndome y sorprendiéndolos me parece un hermoso estímulo para ambas partes.

—¿Cómo estás viviendo las repercusiones del libro, las de Inmaduros y tus dos obras?

—Este momento lo estoy viviendo como algo más del mundo de la fantasía que del mundo real. He pasado casi toda mi vida en el mundo real, en el mundo de las dificultades diarias. Pero este estado, el de los últimos años, donde me sorprenden buenas coincidencias todo el tiempo, es increíble, pero hay que saber que es un momento. Es exactamente lo que alguien definió como el éxito, la unión de la preparación con la oportunidad. Tal vez después de experimentar durante años cierta resistencia a la facilidad, a la fluidez, al verdadero interés de los demás por mi trabajo, es que puedo disfrutar con más plenitud este momento. Me llega en el mejor momento, cuando ya no esperaba nada, cuando me había habituado a desarrollarme y ser feliz con mis logros dentro del perfil bajo. Lo hermoso es que ese perfil se amplió, creció, pero sin que yo cambie la esencia de lo que hago. Sigo siendo el mismo, y haciendo lo mismo que hice siempre para pocos, solo que ahora lo hago para muchos. Es hermoso.

—¿Cuál es el relato que más te gusta de todos, ese que decís al releerlo: “qué lindo me quedó”?

—Hay muchos relatos que me gustan mucho, porque todos hablan de mi vida, me representan, pero a los ­primeros que hice los recuerdo ­especialmente porque me ayudaron a crear el estilo, la duración, él ­formato de mis cuentos. Ídolos, Siesta, Aprender, Héroes, Homenaje, son los primeros que le fueron dando forma a esta hermosa experiencia literaria.