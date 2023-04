Meghan Markle no asistirá a la coronación de Carlos III

De forma reciente los voceros del palacio de Buckingham anunciaron que el príncipe Harry confirmó que se hará presente en la coronación de Carlos, su padre, como el próximo rey de Inglaterra, evento que será llevado a cabo en mayo del corriente en una ceremonia en Londres. Sin embargo, su esposa, la actriz canadiense Meghan Markle, asumió que no irá porque debe cuidar a sus pequeños, Archie y Lili. Asimismo, la biógrafa real Ingrid Seward alegó que la real situación sucede que la estrella de la pantalla chica se rehúsa a ir porque no estará en la ceremonia real junto a los otros protagonistas lo que no sería de su simpatía.

La escritora afirma también: “Por patético que sea cuando tienes un equipo de ayudantes, Meghan todavía usó la excusa del cumpleaños número 4 de Archie para evitar cruzar el Atlántico y evitar ser ridiculizada, tanto por la familia real como por los británicos. Para una chica que hace un gran alboroto por la mesa que tiene en un restaurante, sería un terrible insulto no tener uno de los primeros asientos en la ceremonia de coronación”.