Miguel “Conejito” Alejandro: “Uno tiene que ir adaptándose si no quiere quedar en el olvido”

Miguel Ángel Lunardi, conocido por todos como Miguel “Conejito” Alejandro, es uno de los compositores, productores y cantantes más importantes de Argentina. Con la excusa de hablar de su próxima presentación el 19 de diciembre en Luna Park junto a la banda que produce, hablamos con él.

—Contame ¿cómo se hace para seguir vigente después de tanto tiempo?

—Yo creo que lo que se mantiene vigentes son las canciones, canciones que tuvimos la oportunidad de interpretar en algún momento y que siguen sonando y eso nos mantiene vigente.

—¿Cómo surgió la idea de sumarte con los chicos de Banda XXI al show?

—Esto empezó a raíz de la propuesta, el año pasado, de hacer el Gran Rex. Cosa que no estaba dentro de mis proyectos. Porque si bien es cierto que yo nunca dejé de actuar, pero sí lo hice muy esporádicamente, cada tres, cuatro meses, hacía un fin de semana en lugares, muy puntuales, donde yo sé que tengo mi público y eso lo vengo haciendo desde que se formó Banda XXI. La producción de Pasión de sábado me propuso hacer el Gran Rex y resultó bastante exitoso, mucho más de lo que yo pensaba, realmente. Lo que de alguna manera nos impulsó hacer un segundo y el segundo ya fue con las entradas agotadas, entonces surge la idea ¿y por qué no hacemos algo junto con Banda? Porque bueno, somos todos el mismo equipo, y cuando yo cuando hago algún show así de especial, ellos son los que me acompañan, así que estaría bueno hacer algo juntos. Ahí surgió la idea y me parece que va a estar lindo y que el público va a disfrutar bastante de lo que podemos ofrecer ambos artistas.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar a la música?

—Yo creo que eso no lo elegimos, yo creo que la profesión no la elegimos, la vida nos va empujando por el camino que tenemos que seguir. Según mi abuelo, yo, a los tres meses, ya cantaba. Los abuelos son un poquito exagerados, pongámosle, pero comencé a ir al primario y bueno cantaba, mis padres me mandaron a aprender a tocar guitarra a los seis años. Es como te digo, como que la vida te va diciendo lo que uno tiene que hacer, y después seguir ese instinto. Y convengamos que es muy difícil tomar la decisión de dedicarse a una profesión como la música, porque además desde el interior es una profesión de la cual era muy difícil vivir de eso. Entonces primero tenés que estudiar, tenés que tener un título y después si querés darte el gusto de tocar con tus amigos está bien, pero se veía como algo que no se podía tomar como profesión. Pero no nos podemos escapar del destino.

—Hablando de no escapar el destino, ¿cómo haces para ir aggiornandote a los tiempos que cambian?

—Particularmente yo hace muchos años que no grabo, me dediqué a producir las cosas de Banda XXI y hace un tiempo de que yo ya he dejado que ellos mismos vayan generando sus cosas. Pero yo siempre he sido observador de las tendencias, y que creo que los que nos dedicamos a esto no podemos dejar de tener en cuenta tendencias, que a veces, aunque no estemos de acuerdo, hay que entender que los tiempos cambian y que uno tiene que ir adaptándose y tiene que ir cambiando, con esas tendencias, tiene que ir acompañando si uno no quiere quedar en el olvido. Por suerte el género al que no hemos dedicado nosotros, que es el género de música popular bailable, no pasa de moda. Desde que tengo uso de razón, se baila cumbia y cuarteto y ya tengo 65 años, o sea que en todos esos años han pasado, y muchos estilos, muchas cosas, pero cuarteto se baila y se va a seguir bailando toda la vida. Igual dentro de del estilo cuarteto hay muchos estilos, la cuestión de saber elegir, cuál es lo que le pega más a uno, ¿no? Qué música consumen hoy en día, es escuchar toda la clase de música, y muchos siguen todavía muy apegados a la música que escuchaban de adolescentes, de joven. Se dice que uno incorpora música hasta los 25 años y que después uno tiende a seguir escuchando eso por el resto de su vida. Esto es lo que a mí me hace bien, lo que me gusta. Tiene que ver también con nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestras vivencias, tiene que ver con todo eso y yo sigo muy apegado a todo eso a pesar de que trato de no quedar alejado de las nuevas tendencias.