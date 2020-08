Mito o verdad: ¿pasó algo entre Maradona y Wanda Nara?

¿Mito o verdad? Uno de los temas que siempre han generado debate en el mundo del espectáculo, fue el posible affair que tuvieron Diego Maradona y Wanda Nara en 2006. En aquel momento, el "Diez" tenía 47, mientras que la vedette recién cumplía los 18. Una de las que habló sobre ese tema, fue Fernanda Vives, quien contó detalles y reveló el misterio.

En diálogo con Intrusos, destacó: "Yo le pregunté si había pasado algo. Según lo que ella me contó no pasó nada porque se le quedó dormido. Y vino a mi departamento para que le preste ropa y poder salir de mi casa como que nada había pasado. Y cuando salió de mi casa tenía a toda la prensa ahí, fue un quilombo terrible".

Además agregó: "Wanda, cuando estaba con Diego en el hotel donde la fotografiaron, me llamaba por teléfono. Yo estaba en un departamento por ahí cerca y ella había salido con ropa de noche; y me llamaba para decirme '¿qué hago? ¡lo tengo acá y se quedó dormido!", destacó la ex vedette.