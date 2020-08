Mora Godoy: “El parate fue un trompazo”

Desde chica supo que quería ser bailarina, así fue que puso alma, corazón y vida cada vez que se subió a un escenario. Nacida en la ciudad de las diagonales, fue moviéndose al compás del 2x4 y con su impronta, distinción, elegancia e interpretación cautivó al mundo entero.

Hoy viaja tanto por el interior del país, donde ha sido multipremiada, como al exterior donde ha sabido proyectar el tango como un símbolo indiscutido de la cultura argentina. Pero la pandemia la obligó a poner un freno en su carrera. En diálogo con diario Hoy, Mora Godoy contó cómo lleva este momento atípico.

—¿De qué manera atravesás la cuarentena?

—No me puedo quejar, pero se hace largo. Particularmente mi vuelta va a tardar mucho y después de toda una vida bailando y entrenando es difícil, y no poder hacerlo es durísimo.

—¿Cómo hacés para mantenerte en forma?

—No tengo muchas opciones. La verdad es que perdí seis kilos, sobre todo en masa muscular. Me pedí una bicicleta y con eso espero poder ponerme a tono. Después tendré que ir al gimnasio, bailar y retomar el entrenamiento pero de a poco y en la medida que se pueda. No es tan fácil mantenerse, o sea yo estoy mucho más delgada, pero eso no quiere decir que esté para bailar. Y anímicamente tampoco es fácil porque, si bien estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena, es duro y no tenés ingresos.

—Además, sos una mujer muy activa y esto fue un parate súper brusco...

—Sí, en 2019 hice 419 shows. En el verano hice temporada en Mar del Plata, pero entre semana venía a hacer shows corporativos privados a Buenos Aires. Incluso terminé antes la temporada para hacer la Fiesta del Sol en San Juan. Por suerte la compañía estaba en el mejor momento profesional y había mucha demanda, pero nos agarró la pandemia. Tenía todo el año vendido y el parate fue un trompazo.

—También tenías algunos viajes pro­gra­mados...

—Viajo tanto al interior como al exterior. Y este año teníamos varios shows y un viaje a China que fue reprogramado, pero no sabemos para cuándo. También me llamaron del Movistar Arena para hacer un streaming y es algo espectacular, pero no podemos porque tenemos que bailar pegados.

La realidad es que este año está completamente perdido. El tema es cuándo volvemos porque con la vacuna se vuelve al otro día, pero sin ella es imposible. Porque lo nuestro no puede resolverse con un protocolo. Por el momento estoy tratando de calmar mi ansiedad y pensar que el año que viene va a ser otro.

—¿Ahora tus shows se pueden ver online?

—Sí, son espectáculos inéditos tanto nacionales como internacionales. Está bueno que podamos mostrarlos y es un buen momento para sacarlos, así que las entradas pueden conseguirse por Ticketek.

—¿Cómo ves la situación de los bailarines en este contexto?

—Tenemos una gran vulnerabilidad, y acá se vio el inmenso desamparo que tenemos y tuvimos desde siempre. Siento que esto desnudó una realidad que venía de hace tiempo, pero hoy quedó de manifiesto que hay una falla muy grande y que los bailarines estamos absolutamente desamparados. Entonces esto tendría que cambiar para cuando todo esto se retome.