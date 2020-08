Crónica de una bomba explosiva anunciada: Cantando 2020

En este contexto inusual, la productora La Flia puso manos a la obra para traer un clásico como el Cantando 2020 a la pantalla del 13.

En este sentido, el reality estuvo en marcha con Ángel De Brito y Laurita Fernández como conductores, mientras que el jurado se compone con Moria Casán, Nacha Guevara, Pepe Cibrián Campoy y “La Princesita” Karina. Así iniciaron las transmisiones sin público presente, solo los ele­mentales como los coachs, bailarines, las veinte parejas integradas por un famoso y un soñador, quienes, hasta el momento, han mostrado certeros de­sempeños.

Pero como no todo lo que brilla es oro, los conflictos hicieron su aparición estelar en un juego discursivo poco amable entre Moria Casán y Laurita Fernández. Sucede que la primera daba su devolución, la segunda le pidió que fuera concreta y dio pie a la pelea. En este sentido, “La One” abandonó el estudio pues afirmó que, según su contrato, no es un mero jurado, por el contrario puede intervenir las veces que considere pertinente.

Además, remarcó: “Si no me respeta, me voy”, por los dichos de la coconductora del show. Por su parte, ella solo mostró su indignación a través de las expresiones en su rostro. Una vez que de Brito puso paños fríos al lío explicándole a la diva que debían ingresar todos los participantes, Moria convocó a su representante legal César Caroza para que viera las cláusulas del acuerdo laboral para así tomar una decisión respecto a su continuidad en el show. Por otra parte, fue contundente al expresar: “Si no se me respeta, me voy, mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para darle devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene la Covid-19, y si no viene la Covid-19... No, no es así la vida”.

Por estas horas, la producción, y el abogado de Casán deberán rever los términos y la continuidad en el show sin exabruptos ni discusiones. ¿Será posible?