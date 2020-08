Miguel Ángel Rodríguez: “No soy Pavarotti, pero trato de interpretar”

Con una gran trayectoria en la pantalla chica y el teatro, Miguel Ángel Rodríguez regresó a la televisión en un año atípico. El actor debutó en el Cantando, donde, de la mano de su compañera Lula Rosenthal, lograron cautivar al jurado en su primera presentación.

Pero, además, se prepara para volver a la radio. Después de varios años, regresa al éter con Sexy y barrigón, un ciclo que reúne generaciones y que busca entretener con la temática.

En este marco, el multifacético artista conversó con el diario Hoy y nos contó su ex­periencia en el certamen y cómo se prepara de cara a su debut radial.

—¿Cómo pasaste estos meses de cuarentena?

—Como todos, encerrado, cumpliendo con los protocolos y cuidándonos. Pasé por todos los matices. Pero esto se fue extendiendo y se volvió mucho para la situación económica de cualquiera, porque hay muchísima gente pasándola mal, y ni que hablar de lo psicológico. Esperemos que termine pronto.

—Ahora el aislamiento dejó de ser total y pasaste a debutar en el Cantando, ¿cómo lo viviste?

—En cuanto al laburo, no me quejo, no estoy mal; pero en mi caso, que siempre estuve activo, este parate fue muy difícil. Cuando vino la propuesta, lo pensé mucho y decidí aceptar, pero con todos los cuidados.

—De todas maneras, LaFlia desarrolló un protocolo para poder realizar el ciclo...

—Sí, están todos más conscientes y responsables que nunca. Se toman muchas medidas: desde la desinfección hasta recordarte el protocolo a cada rato. En mi caso, fui un día para la foto y me volví. Y con el programa fui un rato antes para ensayar, me sacaron un par de veces del camarín para desinf­ectar, después fuimos al piso a cantar y me volví. Te da tranquilidad, pero es muy loco ver a todos vestidos como astronautas; y sin dudas es una modalidad a la que el ser humano se tiene que acostumbrar.

—¿Cómo fue que aceptaste estar en el programa?

—Me habían ofrecido participar antes, pero no había aceptado. Esta fue una situación particular por lo que estamos viviendo. Y me entusiasmó el hecho de poder hacer algo artístico, de meterle combustible al tanque y de poder hacerlo junto a Lula Rosenthal, que es una artista increíble, y Pato Witis, el coach, que es genial. Sé que no soy Pavarotti, pero soy un artista y trato de pasar por la interpretación y no por el canto específicamente. Eso es un poco lo que les reclama el jurado a los otros participantes... Vale mucho la interpretación, eso lo aprendí en teatro, pero claro que tiene que ir acompañado por el oído y la afinación. Lula, además de cantar hermoso, es actriz, y yo salí convencido y le dije: “Salgamos, que esto es teatro”.

—¿Te ves como el ganador?

—No lo tomo desde ese lugar. Somos un grupo bárbaro, estamos muy contentos, felices, y laburamos para divertirnos. Ya nos conocíamos, y por eso se vio ese resultado. Por supuesto que hay que tratar de perdurar, pero vamos a pasarla bien.

—Entraste con poquitos seguidores, y en cuestión de minutos aumentaron considerablemente, ¿cómo fue eso?

—Fue una locura. No soy de las redes, tuve Twitter, pero me fui; y me hice un Instagram porque lo vi más suave y me divierte. Hay gente que hace un laburo de esto, pero no es mi caso. Yo con los seguidores que tenía ya estaba bien (risas).

—Estás por debutar con un ciclo radial, ¿qué nos podés adelantar?

—Tenía muchas ganas de hacer radio, es un medio de comunicación que me gusta porque te da tiempo, te da horas de vuelo y te vas instalando despacito. Trabajé mucho tiempo, y si bien tenía ganas de volver, nunca se daba la oportunidad. El 10 de agosto empezamos con Sexy y barrigón, de lunes a viernes de 16 a 18 por Pop. Vamos a estar con un grupo de gente joven y va a ser un programa en el que vamos a tratar la temática de lo generacional.