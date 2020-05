Moria Casan arremetió contra la Asociación de Actores

Moria Casan disparó fuerte contra la Asociación de Actores, por su decisión de mantener suspendida la actividad actoral debido a la pandemia del Coronavirus. En su cuenta de Twitter, lanzó un fuerte mensaje contra Alejandra Darín, presidenta de la Agrupación.

"¡Wuau! ¡Asociación Argentina de Actores! Respeto mucho a la señora Darín, pero cambien las siglas de AAA. Pongan la "D", "ADDA", porque me impresiona y me hace acordar a la triple A ¡Cambios urgentes en el nuevo mundo! No nos puede frenar un mosquito, dos gotas de saliva y una cucharada de moco". Y siguió: "A vivir, a respetar y que el aislamiento no te aliene ni te haga sentir un alien. Todo el mundo actúa, así que somos actores del mundo. Ninguna regla nos coartará".

Ante esta cuestión, varios artistas han manifestado su apoyo al cuidado de la salud, pero también han señalado su preocupación por el conflicto económico que genera la pandemia. Días atrás. Alejandra Darín había expresado que "la actividad actoral no es considerada indispensable. Somos un sindicato que defiende los derechos laborales y entre ellos, está la salud".