Mujeres, al frente de las series de la semana

Antonia Zagers investiga La jauría

La actriz protagoniza la nueva propuesta de Amazon Prime Video La jauría. En diálogo con diario Hoy cuenta detalles del programa.

—¿Cuál fue tu primera sensación ante la convocatoria al proyecto?

—Antes de leer los guiones, ya tuve una predisposición positiva, porque estaba Lucía Puenzo, que es una directora a quien admiro mucho. Es muy gratificante cuando uno tiene un material del que va a ser canal que es relevante para uno personalmente, si me interpela a mí como ciudadana, no sólo como actriz. Es muy gratificante poder ocupar todo eso en mi trabajo y ser canal y espejo de una realidad que es muy importante denunciar. El dramaturgo chileno Ramón Griffero tiene un texto en una obra que me tocó trabajar que dice: “Solo lo que se nombra existe”. Creo que en la ficción hacemos ese ejercicio, que es nombrar. Nombramos con imágenes, con historias. Es sólo nombrar, no tenemos otra responsabilidad, pero al nombrar hacemos existir, y generamos la conversación para ustedes.

LA JAURÍA

A veces la realidad y la ficción se cruzan. Generalmente es el cine el que se anima a contar historias verídicas y desde allí crear universos que atraviesen la actualidad.

Esta superproducción con Lucía Puenzo como directora general atrapa por la cercanía con muchos de los hechos, imaginados, pero que resuenan. Feminismo, violencia de género, un juego mortal en donde todos son víctimas. Amazon Prime Video.

