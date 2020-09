Mujeres, feminismo y comedia en los estrenos de la semana

Saula Benavente dirige Karakol, que se verá a las 22 en Cinear y Dominique Sanda es una de sus protagonistas. Diario Hoy dialogó con ella para saber más de su retorno al cine argentino.

—¿Cuándo te diste cuenta que querías actuar?

—Desde que Robert Bresson me eligió para protagonizar Une femme douce, tenía 16 años. La productora, Mag Bodard, me dijo: “Dominique, me parece que usted tiene un físico ideal para hacer cine, ¿le gustaría seguir?” y le dije que sí. Yo era modelo y sabía que no era para mí, era placentero, porque el mundo de la moda tiene una estética, pero cuando hice ese primer papel todo me fascinaba. Me encantaba cómo me dirigió, no quería actores profesionales, él quería seres humanos sin ningún tipo de escuela de actuación, algo absolutamente en conexión con la historia y el momento de la historia pero sin actuar. Había que ser el personaje.

—Y desde ahí nunca más paraste de actuar…

—Sí, nunca más, pero sin dejar mi vida. Trabajé, pero sin forzar nada, tuve un hijo justo en el momento de mayor éxito, elegí ser madre, para frenar y vivir algo bien real.

—¿Qué te gustó de Karakol?

—Me gustó que Saula pensara en mí. Yo no tengo fronteras, y a veces si tenés acento no te quieren. Me gustó el personaje, una mujer que tiene su sabiduría, su mundo, que no se cuestiona tanto, está casada, tiene su familia, muere el marido, ya hizo su vida.

—Tiene su carácter…

—Sí, claro, está muy bien escrito el guion porque es rico en pequeñas cosas, es todo muy delicado, elegante, muy femenino. Saula es una mujer que capta sutilezas, y pinta cosas con un pincel muy tierno, liviano, nunca está pesado, el montaje es muy sutil.

—¿Cómo te sentís volviendo al cine argentino?

—Muy bien, estoy muy contenta con la película, y es verdad, es un regreso.

—¿Y retornar a Buenos Aires?

—Me gusta, es hermosa, pero es una gran ciudad y no me gustan las grandes ciudades. Me encanta caminar por la ciudad, me encanta Astor Piazzolla, la primera vez que fui para filmar Guerreros y Cautivas, de Edgardo Cozarinsky, con Federico Luppi, China Zorrilla y Gabriela Toscano, me enamoré de Buenos Aires. Todos los franceses estamos enamorados de Buenos Aires.

MAS ESTRENOS

JUANAS BRAVAS MUJERES

Este documental de Sandra Godoy bucea en la vida de Juana Rouco Buela, una feminista de la primera hora.

Con su participación política y las páginas de La voz de la mujer, quincenario feminista, supo plasmar la lucha por los derechos de las mujeres e igualdad. Una figura clave para entender un movimiento necesario. En Cinear.

LA PEOR DE MIS BODAS 2

Coproducción entre Perú y México que cuenta los intentos desafortunados de la pareja protagónica por ocultar su matrimonio a la madre de uno de ellos. Así, deben conseguir el dinero necesario para salir de una complicada estafa. Elenco televisivo para una comedia que tuvo una predecesora que no se vio aquí. En Apple TV y Google Play.