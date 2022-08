Murió la actriz y cantante Olivia Newton-John

La actriz Olivia Newton-John, quien saltó a la fama mundial por sus papeles en las películas "Grease" y "Fiebre de Sábado por la Noche", film que protagonizó junto a John Travolta en la década del 70, falleció a los 73 años.

Su esposo, John Easterling, fue quien dio la triste noticia a través de un comunicado: "Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", escribió.

Según informó, Newton-John falleció este lunes por la mañana en su rancho de California, Estados Unidos, rodeada de sus afectos.

La artista fue diagnosticada con la enfermedad en 1992, y desde entonces estuvo dándole batalla con distintos tratamientos.

Conmovido por el deceso, Travolta publicó en su perfil de Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”.

La canción del famoso baile que protagonizaron juntos, “You’re the One That I Want”, vendió más de 15 millones de copias, transformándose en uno de los hits más escuchados de la historia de la música.