Nació Abril, la hija de Barby Silenzi y El Polaco

Tras varias idas y vueltas, en julio del año pasado Barby Silenzi y El Polaco confirmaron su romance en la pista del Bailando. Desde entonces, la pareja se fue consolidando y en enero anunciaron que estaban en la dulce espera de Abril.

Finalmente, la niña hizo su llegada al mundo ayer y los flamantes y orgullosos papás la presentaron redes. Horas antes de su nacimiento, la modelo compartió una última postal de su panza y escribió: “Despidiendo pancita”.

Pero pasadas las 16, El Polaco compartió una tierna seguidilla de postales familiares con la nueva integrante. Publicación que acompañó de emotivas palabras: “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1° de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia... Mi amor @barby_silenzi te amo me hacés muy feliz. Se las presentamos. Ella es...” y un segundo posteo, escribió entre emojis de corazones: “Abril”.