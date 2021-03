Natalia Oreiro rechazó un papel para una serie estadounidense

Hace unas semanas se dio a conocer que la actriz Natalia Oreiro interpretará a Eva Perón en Santa Evita, una miniserie de 7 capítulos que contará con la producción de Salma Hayek y estará a cargo de Buena Vista, dependiente de Disney. En diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras tanto (Mucha Radio FM 89.5), la actriz sostuvo que este es el desafío más grande de su carrera.

Sin embargo, admitió que aún no está preparada para Hollywood. “Este año me salió una serie en Estados Unidos de tres temporadas, mucho tiempo, y mi decisión fue decir que no”, reveló. Su decisión se basa principalmente en que no quiere que su hijo Atahualpa, de 9 años, sufra la mudanza a otro país, que implicaría este trabajo.

“No le quería cambiar las cosas a mi hijo. También me había pasado en España, que me fui seis meses a hacer una serie allá”, explicó. “Para él, más allá de que estamos viviendo una situación impensada, la posibilidad de sacarlo de su escuela, su grupo de pertenencia, a mí me cuesta mucho. Y tengo la posibilidad de tener también grandes proyectos acá y seguir creciendo en mi profesión sin tener que irme a otro país durante tanto tiempo, y que él tenga que cambiar a sus amigos”.

Para finalizar, agregó: “Él tiene una casa con jardín, sus perros, sus gatos. No ha tenido las necesidades de la mayoría de los niños en este horroroso momento de la humanidad con la pandemia. Nosotros como familia tenemos un lugar de privilegio absoluto en la sociedad, tener a nuestro hijo bien, sano, alimentado, poder elegir dónde pueda estudiar y poder acompañarnos en nuestros proyectos personales”.