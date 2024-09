Nicanor Loreti: “Para mí vale la pena que llegue al cine y no a una plataforma”

Búfalo, protagonizado por Maravilla Martínez, que narra la historia de un boxeador que lucha, sobre todo, por convertirse en una nueva persona, está dirigido por Nicanor Loreti, con quien hablamos para conocer más detalles de la película.

—¿Cómo te sentís con que finalmente la película se estrene?

–—Fue una sorpresa. Yo me enteré hace poquísimo. Pero siempre es un milagro que las películas lleguen al cine, en estos tiempos de plataforma, streaming, qué sé yo. Entonces está bueno, es muy cinematográfica, eso lo disfruto y desde el propio cine poder estrenar, dar mensajes, esto de que se vea la película, está buenísimo. La película tiene un laburazo de muchas áreas, gente retalentosa que yo quiero, respeto un montón y además fue un laburo titánico de los productores. Así que para mí vale la pena que llegue al cine y no sea una plataforma.

—Contame un poco, ¿cómo surgió la historia?

—El guion es de Lourdes Prado Méndez, y el productor contactó a Pablo Bucca, que es otro de los productores que conocía al Búfalo Real. Me parece que lo conoció haciendo una peli de Eduardo Pinto, donde Búfalo actúa y ayuda a producir, también, La educación de los cerdos, y ahí surgió la idea de hacer la película. Entonces a mí me llegó más como un encargo. Para mí es una película particular porque es muy melodramática y el melodrama no es como un género que yo haya abordado casi nunca, quizás excepto en momentos específicos y particulares de Kryptonita, así que por ese lado fue un desafío. Hacer una película de acción, artes marciales mixtas, es algo soñado para mí, es un género que me gustó un montón. Tuve herramientas y elementos para hacerlo bastante bien. Obviamente, siempre al lado de Hollywood estás en el fondo de la clase C, pero teníamos un as bajo la manga que era Sergio Maravilla, que es un guerrero. Y él tuvo que entrenar porque artes marciales mixtas es otro deporte, no es boxeo, tiene otras dificultades. Era como aprender algo de cero para Sergio, pero el chabón se la cargó al hombro con toda y me parece que ahí en la peli se nota, para mí él es supercinematográfico, y ponés la cámara y es cine. Sergio, viste, tiene ese carisma de estrella, que ayudó mucho y nos inspiró también a improvisar muchas cosas. La escena del comienzo la inventamos y es una de las que más me gusta de la película, toda esa pelea clandestina que hay. O sea, nos permitió jugar un montón, eso a mí me gusta muchísimo de la película. Después hay un lugar donde, cuando haces una película por encargo, ciertas decisiones las tomás con los productores, del tono de la película, del guion mismo, hacia dónde va la música, ciertas decisiones que bueno, uno sabe que como esto es un oficio, las tomás en conjunto.