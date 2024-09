Gina Mastronicola y Manu Ramos hablan de Selenkay

Gina Mastronicola y Manu Ramos son los protagonistas de Selenkay, la nueva serie nacional que ya puede verse en Disney+ y que conjuga elementos fantásticos.

De la serie también participan Mónica Antonópulos, Joaquín Berthold y Alejandro Paker, entre otros. Para saber más de la propuesta hablamos con la dupla protagónica.

—¿Cómo están viviendo las horas previas al lanzamiento de algo que grabaron hace un tiempo?, ¿también se están reencontrando con los personajes, con la historia?

—Gina Mastronicola: Estoy superentusiasmada y muy conmovida, lo cual me sorprendió incluso a mí misma porque después de tanto tiempo uno piensa a veces que las emociones van cambiando y que es un proyecto que también uno ya vio y ya sabe que lo hizo y todo. Pero la verdad que la emoción de poder ver estos adelantos de los primeros capítulos y de ver lo linda que quedó la serie y cómo hemos crecido, tanto Manu como yo, como todo el elenco en estos años, me conectó como con la energía de esa Gina de cuando la grabé. Entonces estoy superemocionada porque es un producto relindo y que podamos estar haciéndolo en Argentina y que se vaya a ver en todo el mundo me parece una posibilidad hermosa, ya sea como actriz y como industria nacional. De decir que este producto llegue a tantos lugares y que se puedan ver paisajes argentinos que son realmente una locura que tuvimos el privilegio de grabar. Así que estoy superemocionada y ansiosa porque salió.

—Manu Ramos: Yo también, recontra, muy emocionado, muy ansioso, vi algunas cositas, algunos capítulos, pero ya tengo ganas que la gente la pueda disfrutar. Para mí significó muchísimo en mi carrera profesional, pero también en lo emocional. Fue muy fuerte, fue muy lindo hacer esta serie. Grabar en los lugares que grabamos. Creo que es una serie, como decía Gina, también que está hecha acá con nuestros paisajes, con efectos especiales, que es algo que quizás no suele pasar tanto en Argentina, que haya series de fantasía, con cosas sobrenaturales, con suspenso. Y creo que la serie combina un poco, combina esos elementos también, como la fantasía, el suspenso, lo sobrenatural, el romance. Así que recontra emocionado también, con ganas de que salga ya.

—¿Cómo fue jugar y armar a Sofía y a Gael?

—GM: Sofía tiene esta particularidad de que nunca tuvo conexión con la gente, con una sociedad, siempre estuvo muy apartada, entonces, para mí, desarrollar todo este mundo interno, fue algo totalmente nuevo.

—MR: Me pasó un poco parecido, el hecho de que nosotros llegamos con una misión al pueblo, que la gente se va a ir enterando, pero nosotros no somos totalmente humanos.