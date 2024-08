Tim Burton promete arrasar con Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice, de Tim Burton, tuvo su presentación mundial en el Festival de Cine de Venecia y revolucionó la red carpet. Con una ovación para el elenco tras su proyección, la película se estrenará en nuestro país el próximo jueves y pudo participar de la conferencia de prensa en la que parte del elenco, Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Teroux, Monica Bellucci y productores, junto a Burton, brindaron precisiones sobre el rodaje y la vuelta al universo creado en 1988. “Hay homenajes a la película original que estarán ocultos a simple vista, así que recomiendo a todos prestar mucha atención. Creo que los fans estarán muy contentos con el resultado final”, decía un alegre Burton y revelaba que la nostalgia no fue un factor para volver a visitar Beetlejuice “para mí, la nostalgia es una palabra extraña. No lo vi de manera nostálgica. Lo vi como un personaje que disfruté y un mundo que disfruté, y simplemente nunca me dejó".

Por su parte, Keaton, que vuelve a interpretar al alegre espíritu, dijo: “Fue más difícil de lo que pensé. Bueno, difícil para mí. Estaba un poco más nervioso de lo que pensé que estaría. La nostalgia es una cosa curiosa, porque nunca la entendí, francamente. Y luego un día, no sé qué pasó, pero hombre, cuando me golpeó, me golpeó fuerte”. Ortega, que tras Merlina, vuelve a trabajar con Burton y, en este caso, con Winona Ryder, como su hija “es bastante difícil estar relacionada con Winona Ryder solo porque es tan genial y sin esfuerzo en todo lo que hace. Pero para mí, creo que fue agradable porque creo que Astrid fue escrita de manera tan hermosa". Por último Bellucci, actual pareja de Burton, y que se suma a la propuesta como Dolores, un demonio que succiona almas, contó: “Tim me dijo tengo un papel clave en esta película para vos. Y por supuesto, estaba muy feliz de aceptarlo y de interpretarlo”.