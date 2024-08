Nicolás Tuozzo: “Siempre hay que buscar distintas maneras de distribución”

Privier, de Nicolás Tuozzo, protagonizada por un gran elenco encabezado por Alberto Ajaka, ya está disponible en Luzu TV. Hablamos con Tuozzo para saber más detalles de esta innovadora serie que, además, hace historia en el universo online.

—¿Cómo estás viviendo las primeras horas? Que Privier vio ya la luz y explotó...

—Primero supercontento porque las repercusiones están siendo superbuenas, te diría más de lo que esperábamos. O sea, sabíamos que teníamos un buen producto, que era una serie que estaba muy bien escrita, estaba muy bien hecha, tenía buenas actuaciones, pero la verdad que los comentarios y la recepción como que superan nuestras expectativas. Porque todo el mundo habla mucho más de lo que nos hubiésemos imaginado. Se refuerza todo ese concepto que nosotros teníamos, que muchas veces por ser los creadores te queda como alguna duda de cómo va a reaccionar el público, y bueno, ahora ya esa duda se disipó y la verdad que la gente está reaccionando superbién. Después todo el tema de Luzu TV, bueno, es una apuesta, es abrir caminos, encontrar nuevas maneras. Es una época donde encontrar vías de expendio del audiovisual no es fácil, por distintas razones, o por muchas razones que se juntaron todas en este año, y bueno, siempre tuvo distribución en general en el cine, no es algo fácil. Me parece que apareció la posibilidad del uso, y la tomamos, y ojalá que funcione como está funcionando, porque me parece que puede ser una nueva vía para cosas futuras.

—Vos ya con Una flor en el barro, tu anterior película, si bien tuvo su estreno comercial en salas, era como algo también híbrido, como que estás buscando esta posibilidad de ampliar el tradicional momento de se estrena un jueves una película, y hay que ver cómo funciona, y ya se terminó, o una serie la presento y ya está, ¿no? Como que estás buscando nuevas maneras…

—Es que hay que ser realistas. Hoy por hoy el cine en formato cine, o sea, el famoso estreno que acabas de decir vos de los jueves, si no tenés una plataforma grande atrás, o una distribuidora grande, o que mismo ya los canales no tienen el mismo apoyo que tenían antes. Todo está cambiando, muy volátil, muy móvil, todo el tema de la distribución y cómo se pasan las películas, pero hoy por hoy, si vos no tenés una megaproducción, estrenar una película independiente, solo en cines, te queda muy corto todo. Entonces necesitas empezar a buscar otros caminos, otras vías, una es la de las plataformas, que no es fácil, ahora otro, los canales de streaming, puede ser otra posibilidad. Y me parece que sí, siempre hay que buscar distintas maneras de distribución. Porque, como te decía antes, me parece que es como el talón de Aquiles del cine, siempre la distribución, históricamente lo ha sido, y bueno, hay que ser ingeniosos y buscarle la vuelta, para tratar de distribuir de la mejor manera.