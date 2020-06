Nito Artaza: “Estoy realizando propuestas para volver a la actividad”

Hace años que forma parte de la escena teatral y tiene una amplia trayectoria en la producción de grandes espectáculos. Por eso Nito Artaza sabe bien de lo que habla. Y en este particular contexto, empezó a idear posibilidades y propuestas que favorezcan a todos los sectores de la industria artística que, como él dice, fue una de las más afectadas, porque fue la primera en pausarse y será la última en regresar.

En este marco, el empresario conversó con el diario Hoy, donde compartió sus ideas, reflexionó sobre este contexto de la pandemia, ahondó sobre sus días en cuarentena, y contó sobre sus proyectos a futuro.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Con ansiedad, pero con responsabilidad. Me encontró en Capital, con Cecilia, mi esposa, que veníamos de hacer la temporada de Carlos Paz; y si bien compartimos mucho, también tenemos cada uno su espacio para dedicarle tiempo a cuestiones creativas y artísticas. Además, siempre pienso para el afuera. Entonces, me preocupa la política, porque hay muchos sectores que no están cómodos en sus casas con esta cuarentena, y estoy proponiéndole algunas cosas a las autoridades y a la Asociación Argentina de Actores para volver a la actividad cuando esto pase.

—Venían de hacer temporada con La jaula de las locas y tenían previsto comenzar con una gira por el país, ¿saben cómo siguen?

—Sí, tenemos previsto ir a Rosario el 19 y 20 de septiembre, hasta ahora eso sigue en pie. Estamos ensayando virtualmente con Jey Mammon. Cecilia Milone, que es la directora, está en constante contacto con él y con los chicos que nos acompañaron; y Juan Manuel Artaza, mi hijo, trabaja con los 13 actores. Es una gran comedia musical, un clásico, así que pensamos hacer la gira y después continuarla en Mar del Plata, porque vemos que aún tiene posibilidades.

—¿Cómo es trabajar con tu pareja?

—Tratamos de distraernos y acompañarnos. A ella le gusta muchísimo estar en casa y a mí también, aunque soy más inquieto. Pero damos gracias a dios que estamos juntos, la verdad es que con Cecilia me siento en un paraíso. Y en esta circunstancia, hay que dar gracias a Dios estar con la persona que amás.

—¿Cómo pensás que va a ser ese regreso pospandemia?

—Nosotros vamos a volver con La jaula de las locas a Mar del Plata. Estamos viendo cómo encarar esta nueva etapa cuando baje el peligro de la pandemia, porque entendemos que vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad hasta que aparezca un tratamiento efectivo.

—¿Qué es lo que más extrañas y lo primero que querés hacer cuando esto termine?

—Abrazar a mi hijos, a los dos varones que viven en sus casas con sus parejas, y a Sabrina que vive en Francia hace tres años; jugar al fútbol, ver a mis amigos, a mi hermana y a mis sobrinos. A uno no lo conozco porque nació en cuarentena, y solo lo pude ver por foto y por video. Y dar gracias a la vida por todo, porque así como pasa lo malo pasa lo bueno, entonces tenemos que valorar mucho cuando nos pasa lo bueno y

disfrutarlo.

La industria cultural y el mundo del entretenimiento

Consultado acerca de sus ideas, Nito explicó que quiere “aportar una propuesta transitoria y de emergencia para la industria cultural”, teniendo en cuenta que este sector fue de “los primeros en cerrar y será de los últimos en abrir”.

En este sentido, enumeró ejes. Primero: “Los artistas podrán ser incluidos en los créditos blandos con fines de subsistencia, ya que a algunos no se les ha reconocido el IFE por ser considerados trabajadores en relación de dependencia”. En segundo lugar: “Proponer y convocar a las autoridades competentes y sindicatos de técnicos para impulsar espacios en los cuales puedan trabajar artistas facilitando la producción y creación de programas”.

En tercer lugar, “instrumentar que haya más ficciones nacionales”, y en cuarto: “Crear formatos de programas que permitan la participación de diversos artistas”, donde se aclara que “en todos los casos se deberá establecer un protocolo que, de un modo rotativo, incluya a artistas de diversos rubros”.

Como quinto eje, propone: “Grabar obras de teatro sin público”. Y por último: “Cuando haya sido superada la emergencia sanitaria, promover y fomentar producciones de obras de autores nacionales”.