“Todo por mi hija”: los tres frentes de Yanina Latorre

Desde 2017, Yanina Latorre tiene un tweet fijado que dice: “Mira Diego… hicimos todo bien”. Esa frase acompaña a una foto en la que están Lola y Diego, los dos hijos del matrimonio, abrazados. Si bien en los medios, la panelista suele hacer un personaje combativo y duro, en más de una oportunidad ha demostrado que cuando se meten con su entorno, la guerrera se quiebra.

El sábado pasado Lola Latorre estuvo como invitada al ciclo nocturno de Telefe, donde se quebró al recordar el escandaloso affaire que su padre había mantenido con Natacha Jaitt. Luego de confesar que jamás pudo superar ese suceso, lanzó dos contundentes afirmaciones: “Me sentí traicionada como hija” y “me rompió el corazón”.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas en el medio. De hecho, durante la semana distintos programas de radio y televisión abordaron el tema. Mientras muchos lo trataron con total respeto, incluso en la jornada pasada en diálogo con Ángel de Brito, Lola reconoció que a través de las redes recibió muchos mensaje de apoyo de jóvenes a los que les tocó atravesar algo similar, aunque no de manera mediática. Otros lo tomaron con liviandad y hasta llegaron a burlarse de ella. En este marco, durante toda la semana, Yanina defendió con uñas y dientes a su hija de quienes se burlaban.

El primero de los enfrentamientos fue con Carla Czudnowsky, panelista del ciclo de El Nueve, que opinó: “La sensación que tenía era que la novia estaba sufriendo, no la hija. No la escuché a Yanina decir las cosas que ella dijo de ese hombre”.

Esta expresión enfureció a la “angelita” que le dedicó varios minutos de su espacio en el ciclo de El Trece, para hablarle y terminar concluyendo: “Me das asco. Sos una pobre mujer”.

El segundo de los frentes se abrió vía Twitter, luego de que en su espacio radial con Malena Pichot, Señorita Bimbo tuviera una serie de declaraciones controversiales: “Por lo menos te hicieron crecer con autoestima, sos una reina, sos la princesa de la casa, tuviste todo lo que te gusta, llegaste directo al Bailando, vivís de subir ropa, o sea no te podés quejar si tu papá se cogió a alguien”, dijo insultándola. A lo que Pichot señaló que el principal problema podía haber sido “la cuestión mediática”, pero lejos de bajar un cambio la comediante continuó: “No, lo vivió como una traición, no habló de la mediático. (...) Que se calle porque hay gente que necesitamos quejarnos un poquito más. Pagás terapia o te quejás. Vos no podés llorar esto cuando la gente se está muriendo de hambre, decir que te traicionó tu papá pero después subís una foto con él haciendo un chivo de buzos”.

Ante esos dichos, Yanina volvió a salir con los tapones de punta y cuestionó las duras palabras y la falta de respeto al referirse de tal manera “a una chica de 19 años que respondió a una pregunta y abrió su corazón”. Y las tildó de “feministas selectivas”, “resentidas” y “repulsivas”.

Finalmente, el tercero de los frentes se abrió con Julia Mengolini, amiga de Pichot y Srta. Bimbo, quien minimizó la situación y aseguró: “Ese programa lo escuché en vivo y me hizo reír. Me pareció francamente que las chicas se reían más de vos que de Lola. De cómo la habías criado”. Tras un intenso ida y vuelta, en donde se mezclaron cuestiones políticas, la periodista decidió no discutir más y marcharse del móvil. Por eso, durante la tarde de ayer, la angelita fue compartiendo diversas perlitas de Mengolini llorando en televisión.