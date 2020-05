"No me olvidarás", el nuevo single de Los Totora

La popular banda Los Totora continúa por la senda del éxito tropical. Con el single "No me olvidarás" ya son dos las canciones que ha lanzado durante el 2020, junto con "Me enamoré de ti" que se presentó a principios de abril.

Si bien la industria de la música en términos de shows y conciertos se muestra relativamente en "stand by", algunas bandas no se dan por vencidas y tratan de vencer a la cuarentena elaborando productos de los que el público pueda escuchar en sus casas. Claramente, Los Totora es una de ellas.

Los Totora se iniciaron en 2002 con los hermanos Giorgetti (Santiago, Nicolás y Juan Ignacio), Julian Bruno (único que no sigue en la banda) y Juan Quieto como fundadores. Saltaron a la fama con "Márchate ahora", la canción que es un hit desde 2014 y acumula mas de 120 millones de reproducciones en Youtube.