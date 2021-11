Nuevo round entre Eugenia Suárez y Yanina Latorre

De forma reciente, Wanda Nara descubrió que su esposo, el futbolista Mau­ro Icardi, mantenía chateos eróticos junto a la actriz Eugenia Suárez. Se supo que se vieron en alguna oportunidad y de forma anónima en un encuentro efímero.

En este contexto, la esposa en conflicto declaró cuáles eran las circunstancias que atravesaba, tomó una distancia de sus seres queridos y se refugió en la intimidad junto a sus amigos. Allí consideró la posibilidad de un divorcio debido al dolor que le causó este escándalo de tintes internacionales. Asimismo, Suárez lanzó un comunicado para limpiar su buen nombre mientras que Wanda le respondió mediante una publicación en las historias de Instagram.

En la actualidad, los programas del corazón han realizado más de una emisión basándose en los amores de Eugenia Suárez que empezaron de forma confusa. Es decir, sus parejas que tenían otros vínculos y desataron asperezas como sucedió con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, Nicolás Furtado, entre otros. Es por ello que ante la ola de informaciones, la actriz decidió tomar el teléfono y comunicarse con Yanina Latorre, la panelista más áspera de Los ángeles de la mañana. Este diálogo se subió de tono y la esposa del jugador de fútbol reveló los detalles del tópico que mantuvieron.

Además, discutieron por las noticias que brindó sobre el nuevo novio de la actriz que no es otro que el empresario español Arman­do Mena Navareño. Al inicio de la charla, afirmó: “Me llamó a los gritos una desubicada total me quería explicar que su nuevo chico no estaba de novio. Yo le dije: Mocosa de mier... A mí no me grites y ha­blame bien que tengo 50 años. No sé qué obsesión tiene la China conmigo. Me dijo que estaba podrida de que hagan programas eternos hablando de ella. Yo le dije: ¡Vos sos la que se gar... maridos!”. En ese tono imperativo que la caracteriza, Yanina continuó con el descargo: “Le dije: Bajame dos tonos. Y ella me dijo: Yo te llamé para hablar de mi novio, no de Wanda. Es una seca, una maltratadora. Me respondió que siempre damos noticias de ella que no son verdad. Le aconsejé que se cuide un poco más que es actriz y que se habla más de su vida sexual que de sus logros actorales. Mientras me hablaba, no le importaba nada”. Por último, afirmó que, lejos de quedarse callada, Suárez le pidió que no gritara, pero Yanina dio el último revés en esta historia.

Para finalizar, la modelo dijo: “No me grites porque a mí no me grita ni mi mamá”. “Le dije: Querida: te cagaste en la vida de Eugenia Tobal, en la de Pampita, en la de Wanda, me dijo que estuve en su lugar y le aclaré que fui la cornuda, no como ella que se mete con personas casadas”, concluyó.