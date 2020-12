Oscar García: “Las autoridades están dispuestas a que los cines abran”

La extensión hasta el 31 de enero del DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio), determinado días atrás, ha terminado con el sueño de muchos de volver al cine próximamente. La prohibición que rige para la apertura de las salas continúa con la decisión de prolongar el período de cuidado en medio de la pandemia. Diario Hoy dialogó con Oscar García, director de Cines Showcase, uno de los complejos que tiene sus salas listas para reabrir.

—¿Cuándo volvemos al cine?

—Lamentablemente, después de nueve meses, todavía no tenemos una respuesta con precisión, lo cual es insólito. Estamos muy cerca de que volvamos, las autoridades de varios distritos están dispuestas a que los cines abran, pero hay una prohibición nacional sobre la actividad de cine, y mientras esté, no pueden autorizar la reapertura en ningún distrito. Tenemos salas en Córdoba, Rosario y CABA, además de Provincia de Buenos Aires, y en las tres primeras estuvimos trabajando con las autoridades en protocolos y estarían dispuestos a generar la apertura. Incluso en CABA se han permitido entretenimientos y videojuegos en shoppings, también casinos, teatros, todo con protocolos, porque sabemos que en esta nueva realidad viviremos con protocolos por un tiempo, y al cine nos tienen relegados y a todos los actores de la industria nos está costando mucho la reapertura, porque al ser la prohibición parte del DISPO y el ASPO, las autoridades locales no quieren avanzar.

—Falta la aprobación del protocolo, el levantamiento de la prohibición... Después, ¿está todo listo?

—En Córdoba, Rosario y CABA nos dijeron que aprobarían inmediatamente lo que presentamos porque lo venimos trabajando con ellos hace tiempo y para enero seguro abriríamos en estos tres distritos que te menciono porque además, en relación al producto. Hay una ventana importante de oportunidad, en enero hay una alineación de películas muy buenas, que se estrenaron en otros mercados. La primera semana de enero tenemos Tenet y Nuevos mutantes, la segunda semana Los Croods 2, en la tercera La noche mágica y en la cuarta semana WW1984. Es decir, mucho producto para que la gente vuelva a tomar el hábito de ir al cine y si no abrimos los vamos a perder.

Más Estrenos

SOUL

La nueva propuesta animada de Pixar, que vio retrasado su estreno debido a la pandemia, finalmente desembarca en la plataforma propia con una historia que recupera un poco de cada una de las últimas producciones del estudio. Un hombre desea volver a la vida y hará algunas trampas junto a un particular compañero. Disney+.

EL CANTO DE LA SELVA

João Salaviza y Renée Nader Messora analizan, con un registro cuasi documental e imágenes de una poesía y belleza única, la difícil decisión que deberá tomar y asumir un hombre al dejar su comunidad indígena. De alguna manera, se deslumbra por la ciudad y su canto seductor, que no se condice con sus mandatos. Cine virtual PCI Cine.