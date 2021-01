Pablo Pintor: “La película arrancó como hace 30 años”

Pablo Pintor dirige Memoria fotográfica, propuesta que se ve en la sala virtual de Comunidad Cinéfila y en la que recorre, de manera lúcida, el trabajo de su padre, Oscar Pintor, y reflexiona sobre la imagen y la profesión.

Diario Hoy dialogó con el director para conocer más detalles de su producción, cómo se originó y cuál fue el proceso de su realización.

—¿Cuál fue el germen del filme?

—Suelo decir que la película arrancó como hace 30 años. Después de terminarla me di cuenta de eso, que inconscientemente, desde que me llega la primera cámara hogareña a casa empecé a armarla, como material de archivo. Hubo una fase intermedia, donde gané hace 25 años una beca de la Fundación Antorcha, e hice una película sobre mi padre y la guardé en un cajón. Tuvieron que pasar otros 25 años, para una muestra, justamente en FOLA, donde está la muestra, y mi padre me pide un video. Ese corto fue el salto del largometraje. La película en sí filmada surgió hace cuatro años, pero como incluyo toda mi vida en ella, digo que duró toda la vida.

—Hay una escena en la que hablan de los entusiasmos de cada uno con la cámara y un poco quisiste recuperarle a él esa pasión…

—Ese verano que se ve en la película, hace 25 años, intenté hacer algo, ahora lo retomo y yo soy padre de tres hijos, tengo otra perspectiva sobre ese recuerdo más idealizado, y que a la vez es coloreado, todo en realidad habla de lo mismo, y la memoria fotográfica tiene que ver con los recuerdos olvidados, tratando de fijar algunos momentos para que se vuelvan inmortales. Es un viaje entre las dos cabezas, tiene esa idea también la estructura, que no sea tan cronológica intentando contar como cuentan los recuerdos o sueños, de manera más libre.

—¿Cuándo decidiste ponerle sonido a las fotos?

—Hubo ciertas pastillas que se convirtieron en tráilers, con una gran pregunta: ¿cómo encarar la fotografía desde el cine? Surge la idea con el montajista, de cómo darle vida a las fotos, no con música, sino con el ambiente y la reconstrucción de cada foto, que se ve en el primer momento con las fotos nocturnas.