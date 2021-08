Paul McCartney recibió la vacuna y retrató el momento en sus redes

Paul McCartney compartió en redes sociales una foto suya que registra el momento de su vacunación contra el coronavirus y la acompañó con un mensaje para fomentar la campaña en todo el mundo.

El exbeatle, quien el año pasado se había expresado a favor de la inmunización, escribió hoy en Instagram y Twitter: "Sé 'cool', vacunate".

Entrevistado por el diario The Sun, en el marco de la salida de un nuevo álbum, el legendario músico había compartido sus pareceres sobre la pandemia y sobre las campañas de vacunación en todo el mundo: "La vacuna nos sacará de esto. Creo que lo superaremos, sé que lo lograremos y es una gran noticia saber sobre la vacuna. La tendré tan pronto como me lo permitan", sostuvo en diciembre del año pasado.

El cantautor anunció en febrero pasado que se lanzaría a escribir su autobiografía donde, por medio de 154 canciones, repasa su prolífica vida.

"Con más frecuencia de la que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones", comentaba en el anuncio del libro, que saldrá en noviembre.