Pepe Cibrián: “Es algo básico conocer el ADN del espectáculo”

Parecía un imposible, pero no. Finalmente Drácula, el musical volvió al Luna Park, con gran parte de su elenco original, incluyendo a Cecilia Milone y Juan Rodó, para celebrar sus 30 años desde su primera presentación. El espectáculo creado por Pepe Cibrián y Ángel Mahler, que batió récords de presentaciones, se desarrolló en el mítico escenario el fin de semana para dar inicio a su gira nacional. Volverá en octubre para despedirse definitivamente, con shows en el Movistar Arena. Diario Hoy habló del tema con Cibrián, quien, como siempre, brindó su mirada sobre el actual momento artístico del país y este regreso.

—¿Cómo se siente con la vuelta?

—Feliz, ansioso, sobrepasado. Fue hermosa la devolución del público. También lo fue esa magia que se dio cuando se me ocurrió llamar a Tito Lectoure e ir a la cita, sin saber qué le iba a llevar, porque estaba con necesidades económicas tras el fracaso de un espectáculo, y empecé a pensar y se me ocurrió Drácula, como si se me hubiera ocurrido Hansel y Gretel; ese fue el Big Bang. Así que hoy, después de 30 años, reencontrarnos trabajando con gente que lo hizo en ese momento, sumando jóvenes y en el nuevo escenario, es muy conmovedor.

—Este diario había hablado anteriormente con usted por la posibilidad de que volviera el espectáculo y no se daba. ¿Qué cambió?

—Ángel y yo estábamos distanciados hace un tiempo, tonterías, cosas de familia, pasamos momentos mejores y peores, pero estábamos distanciados. Entonces a Cecilia se le ocurrió un día hacer un vivo de Instagram invitándolo a él por un lado y a mí por otro, sin decirnos nada, y aparecimos. Nada más vernos fue decir: “Bueno, ya está, ya fue”. Y empezamos a planear la vuelta, en donde Ángel, además de ser un gran músico, es un gran empresario y él se hizo cargo de la producción, que ya gracias a Dios recuperó. Él quiso hacer todo como hace treinta años con la actualización de la tecnología de luces y sonidos, claro. Todo se lo debemos a Ángel.

—¿En qué momento lo encuentra este regreso?

—En un momento en el que quiero vivir nuevas experiencias. El año que viene iré a Córdoba para hacer Dorothy, un musical nuevo hecho con gente de allí, para luego traerlo a Buenos Aires y otras provincias, me encanta eso.

—¿Qué cree que aporta Drácula?

—Es una celebración. Me encanta que pueda verse en otros lugares, como en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Los jóvenes desconocen quiénes fueron los Podestá. ¿Cómo es posible que los maestros de ellos tampoco sepan quiénes eran? Es algo básico conocer el ADN del espectáculo, porque ahí está la esencia del circo, es de dónde venimos, nuestra cuna. Eso me parece terrible, que no tengamos identidad, que no sepamos nada; solamente en el norte del país es donde mantienen sus tradiciones, costumbres, pero el resto del país, nada, ni bola. Y tampoco los actores, que no saben quién es Alfredo Alcón, quien se murió hace tres minutos, o ahora que falleció Enrique Pinti, y te prometo que si en cinco años más volvemos a hablar y los nombramos, de los jóvenes nadie sabrá quiénes son. Pinti era un genio, un monstruo, de lo que hoy llaman standupero, llenaba los teatros solo.