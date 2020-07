Piñon Fijo confesó que casi hace justicia por mano propia

Es uno de los payasos más famosos de Argentina, pero también tiene su lado humano. En una entrevista, Piñón Fijo opinó sobre la justicia por mano propia y contó detalles de un hecho que le sucedió a él años atrás, donde dos hombres le quisieron robar el estéreo de su auto.

“Cuando todavía no era tan conocido, andaba en una combi Volkswagen animando. Siempre tenía eso de terminar un cumple, hacer un break, volvía a casa un ratito y ni me despintaba. Un día volví a casa, no me di cuenta, y dejé la combi abierta. Después de entrar y picotear algo, suena la alarma de la combi. Salgo, arranca una moto y un tipo sale corriendo de adentro de la combi. Me quiso robar el estéreo pero no lo logró”, señaló en diálogo con Últimos Cartuchos.

Y confesó que sufrió un estado de furia total por el hecho: “Salió corriendo, se subió a la moto y se van. Yo, enceguecido, me subo a la combi y los empiezo a seguir. Los tipos miraban para atrás y yo ahí, ciego. No sé para qué los quería seguir, si no se qué habría hecho si los hubiese alcanzado". Y agregó que se detuvo a tiempo: "En un momento reaccioné: 'Estoy pintado de payaso. No solo que no sé qué voy a hacer si los alcanzo, sino que estoy pintado de payaso y me voy a arruinar la vida para toda la ídem'. Frené, bajé pulsaciones y me volví. Eso fue una locura”.