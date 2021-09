Premios MTV VMAs 2021: Todos los ganadores

El domingo por la noche se llevó a cabo la 37ma edición de los premios MTV VMAs, organizados por la famosa cadena televisiva, en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. La actriz y cantante Olivia Rodrigo fue la máxima ganadora con tres estatuillas, mientras que también tuvieron sus respectivos reconocimientos Justin Bieber, Lil Nas X y BTS.

Rodrigo se alzó con el premio a la mejor nueva artista, canción del año y actuación "Push" del año, en ambos casos por su tema "Driver Licence; en tanto que Bieber se coronó artista del año y en la categoría canción pop por "Peaches".

Por su parte, Lil Nas X se llevó el preciado galardón al mejor video del año por "Montero (Call Me By Your Name)" y los coreanos BTS se quedaron por tercer año consecutivo con el reconocimiento al mejor grupo de K-pop por su tema "Butter".

Foo Fighters fue consagrada como "ícono global " y la británica Billie Eilish se hizo dueña de una de las grandes ovaciones de la noche cuando recibió su estatuilla por su colaboración con Rosalía en el video de la canción "Lo vas a olvidar".

En tanto, la rapera Megan Thee Stallion fue la gran derrotada al irse con las manos vacías a pesar de llegar como máxima candidata, junto a Bieber, ambos con siete nominaciones.

La ceremonia, que este año volvió a la presencialidad, tuvo su momento cúlmine cuando Madonna se presentó en el escenario para homenajear a la cadena televisiva por sus 40 años, al recordar el impulso que significó al inicio de su carrera. "Cambió mi vida, cambió el mundo y creó una nueva forma de arte", dijo la diva del pop acerca de MTV.

Lista de ganadores

Video del año: Lil Nas X: “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Artista del año: Justin Bieber

Canción del año: Olivia Rodrigo: “drivers license”

Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo

Show PUSH del año: Mayo 2021: Olivia Rodrigo – drivers license

Mejor colaboración: Doja Cat: Kiss Me More [ft. SZA]

Mejor video pop: Justin Bieber - Peaches [ft. Daniel Caesar, Giveon]

Mejor video hip-hop: Travis Scott: “FRANCHISE” [ft. Young Thug & M.I.A.]

Mejor video rock: John Mayer: “Last Train Home”

Mejor video alternativo: Machine Gun Kelly: “my ex’s best friend” [ft. blackbear]

Mejor video latino: Billie Eilish / Rosalía: “Lo Vas A Olvidar”

Mejor video R&B: Silk Sonic: “Leave the Door Open”

Mejor video de K-Pop: BTS: “Butter”

Video por una buena causa: Billie Eilish: “Your Power”

Mejor dirección: Lil Nas X: “MONTERO (Call Me By Your Name)” (dir. Lil Nas X and Tanu Muino)

Mejor cinematografía: Beyoncé / Blue Ivy / SAINt JHN / WizKid: “BROWN SKIN GIRL” (Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant)

Mejor dirección de arte: Saweetie ft. Doja Cat: “Best Friend” (Art Haynes)

Mejores efectos visuales: Lil Nas X: “MONTERO (Call Me By Your Name)” (visual effects: Mathematic)

Mejor coreografía: Harry Styles: “Treat People With Kindness”

Mejor edición: BTS: “Butter”